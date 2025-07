Nación negocia un permiso para que los argentinos no usen visa para entrar a EEUU Domingo, 27 de julio de 2025



El gobierno de Javier Milei negocia con el de Donald Trump un acuerdo para que los argentinos ya no necesiten visa para ingresar a los Estados Unidos, un beneficio que el país ya tuvo en la década del 90. Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que en las próximas horas se definirá si se trata de un memorándum de entendimiento o de una carta de intención. La diferencia no es menor, ya que la segunda posibilidad implica una serie de requisitos que el país debe cumplir antes de obtener el beneficio.



La negociación coincide con la llegada al país de Kristi Noem, secretaria del Homeland Security, el departamento de Seguridad de Estados Unidos. Funcionaria clave para Trump, tiene previsto reunirse con el presidente Javier Milei y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.



Noem es quien encabeza la lucha contra los inmigrantes irregulares en su país y está a cargo de la detección y deportación de los mismos, que es uno de los principales pilares de la gestión Trump y es ejecutado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.