China lejos de entrar en la polémica soltó una carcajada sobre usar ropa de Wanda Lunes, 21 de julio de 2025 Los periodistas la esperaron y consultaron su vínculo con Wanda quien dejó entrever que habría utilizado sus pertenencias. Lejos de entrar en la polémica la actriz soltó una carcajada y respondió sin ampliar ni alimentar la controversia: "No, no".

La actriz volvió al país en un contexto cargado de rumores y decisiones importantes que involucran a sus hijos. Qué se sabe hasta ahora.



La China Suárez regresó a Argentina tras su inesperada escapada romántica con Mauro Icardi en Turquía. La actriz acompañó a su novio que debió regresar a los entrenamientos del Galatasaray, y disfrutaron de unos días a solas porque Benjamín Vicuña le revocó el permiso para llevarse a sus hijos.



Muy sonriente, la artista arribó anoche a Ezeiza donde tuvo un breve encuentro con los periodistas que la esperaban, aunque visiblemente incómoda por los empujones, pronunció frases breves, algunas contundentes y otras evasivas. "Estoy bien, muy bien. Muchas gracias", fue lo primero que dijo al ser abordada por los medios. En esa misma línea, al ser consultada por su vínculo con Turquía, dijo: "Me encanta Turquía", sugiriendo que contempla la posibilidad de pasar más tiempo allí, sin confirmar un eventual traslado definitivo.



Uno de los temas inevitables fue su vínculo con Wanda Nara, en especial luego de que esta última dejara entrever que la actriz habría utilizado algunas de sus pertenencias durante la estadía en Estambul. Lejos de entrar en la polémica, la actriz soltó una carcajada y respondió sin ampliar ni alimentar la controversia: "No, no".