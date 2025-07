El Papa condenó el ataque israelí a una iglesia en Gaza Jueves, 17 de julio de 2025 La Santa Sede expresó las palabras del Sumo Pontífice tras el ataque de las FDI en Gaza. Estas aclararon que la ofensiva "no fue intencional" y están "examinando" la situación.

El papa León XIV llamó a un "alto el fuego inmediato" tras el último ataque de Israel en Gaza, que impactó en la Iglesia de la Sagrada Familia. Las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) aclararon que dicha ofensiva "no fue intencional" y que se encuentran "examinando el incidente cuidadosamente".



De acuerdo a un comunicado oficial de la Santa Sede, "el Papa León XIV renueva su llamamiento a un «alto el fuego inmediato» en la Franja de Gaza y expresa su «profunda esperanza» de «diálogo, reconciliación y paz duradera en la región»".



Se trata de un telegrama firmado por el cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, tras el ataque militar israelí contra la única iglesia católica en Gaza.



La respuesta de Israel tras el bombardeo a la iglesia católica en Gaza



"El respeto a todas las religiones y lugares de culto es un principio fundamental para las Fuerzas de Defensa de Israel, incluso en tiempos de intensas hostilidades", comenzó el mensaje de las FDI en X (ex Twitter).



En esa línea, continuaron: "Conocemos los informes sobre los daños en la Iglesia Católica de la Sagrada Familia en Gaza y estamos examinando el incidente cuidadosamente".



Para ser "claros", agregaron que "las FDI no atacan intencionalmente lugares religiosos o civiles. En un entorno operativo extremadamente complejo, seguimos haciendo todo lo posible para evitar daños a personas no involucradas".



Nuevo bombardeo de Israel sobre Gaza impactó la única iglesia católica y causó varios heridos, entre ellos el párroco argentino Gabriel Romanelli



Al menos dos mujeres murieron y varias personas resultaron heridas tras un ataque de Israel que golpeó a una parroquia católica en la Franja de Gaza este jueves. Entre los afectados se encuentra el cura argentino Gabriel Romanelli, quien lidera la iglesia Sagrada Familia, que ofrece ayuda, refugio y contención a las personas afectadas por la guerra.



El ataque dañó la Iglesia de la Sagrada Familia, la única iglesia católica dentro del enclave palestino, según confirmó el Patriarcado Latino de Jerusalén en un comunicado. Inicialmente informó: "La Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza se ha visto golpeada esta mañana por un bombardeo. Hay varios heridos en el lugar, entre ellos el párroco, Gabriel Romanelli. En este momento no hay muertes confirmadas