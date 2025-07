La candidata a Senadora de la alianza Vamos Corrientes renunció a la CAU

Jueves, 17 de julio de 2025

Ingrid Jetter renunció a su cargo nacional de delegada argentina ante CAU (Comisión Administradora del Río Uruguay). Afirmó que Vamos Corrientes "es la mejor opción" y que estará enfocada en la elección provincial como candidata a senadora provincial

Ingrid Jetter, analizó el proceso electoral que "es un escenario desafiante, nunca fue fácil, decidimos estar en una alianza importante, creo que se va a ganar, es importante mostrar lo sólido que está el equipo".



"Hoy a nivel provincial la alianza Vamos Corrientes me parece la mejor opción, porque el Gobernador mostró 8 años de muy buena gestión", expresó



Sobre su candidatura para el Senado provincial, la ex funcionaria nacional manifestó que "en el Senado va a haber muchas figuras y es importante acompañar la labor que quiere llevar adelante el Ejecutivo" en obvia referencia al triunfo de Juan Pablo Valdés en la Gobernación.



"Yo me veo siempre en un rol ejecutivo, me gustan los desafíos, así que no lo descarto", manifestó la exintendenta de Riachuelo y agregó que el Gobernador "será muy dinámico y enérgico".



Asimismo, la candidata a senadora provincial por Vamos Corrientes, destacó la administración de Milei y sostuvo que al respecto "me gusta el Gobierno nacional, me gusta lo que está haciendo Patricia Bullrich, he presentado mi renuncia a mi rol en el Gobierno nacional para que no haya confusiones".



"Me gustaría trabajar para la provincia, porque nunca lo hice", afirmó Jetter.



En tanto, sobre Juan Pablo Valdés consideró que "me gusta que el candidato a Gobernador sea Intendente, porque tiene esa cercanía a la gente, se necesita para hacer una buena gestión, la gente lo va a elegir porque es la garantía de continuidad de lo bueno hacia el futuro".



"Voy a estar enfocada en la elección provincial", concluyó Ingrid Jetter. En ese mismo sentido, la ex intendente de Riachuelo, sostuvo: "yo estudié ciencias políticas y lo mío es dedicarme a la función pública, lo mío es lo público".



"Del lado de La Libertad Alianza hubo una postura de ir forjando su lugar en distintos lugares, ir armando su espacio, no quiero juzgarlos, hubiera sido positivo un acuerdo para tener una victoria en Corrientes" dijo; y añadió: "creo que a nivel nacional el resultado va a ser uno y a nivel provincial va a ser otro".