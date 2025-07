El Presidente de la Selección Argentina Talla Baja denunció discriminación

Miércoles, 16 de julio de 2025

Facundo Rojas, capitán de la Selección Argentina de Fútbol de Talla Baja y presidente de la Asociación Argentina de Fútbol de Talla Baja, se refirió este miércoles a la polémica generada por el festejo de cumpleaños del jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal, quien habría contratado a personas de talla baja como parte del espectáculo.

Rojas expresó su repudio y aseguró que este tipo de situaciones “reflejan los estereotipos y formas de discriminación” que las personas con talla baja enfrentan a diario.



“Nos siguen exponiendo como objetos de burla o entretenimiento, y no como personas con derechos y capacidades. Muchos dicen ‘es trabajo’, pero no se trata solo de eso. Se trata de la imagen que se transmite y del sufrimiento que muchas veces hay detrás. No es digno”, afirmó el reciente campeón del mundo.



La denuncia formal fue presentada por una organización europea dedicada a la defensa de los derechos de personas de talla baja. Además del uso de personas como parte del show, la celebración de Yamal fue criticada por otros elementos de ostentación, como una torta decorada con pistolas y un collar valuado en más de 300 mil euros.



Rojas recordó que no se trata de un hecho aislado: “Garnacho también lo hizo en su momento, aunque no tuvo tanta repercusión mediática”. Y agregó que la falta de oportunidades laborales dignas empuja a muchas personas a aceptar trabajos que refuerzan estereotipos dañinos.



“A nadie se le ocurriría contratar a una persona afrodescendiente para representar a un esclavo en una fiesta. Sin embargo, se sigue viendo como algo aceptable contratar personas de talla baja para estos espectáculos. Eso es discriminación estructural”, sentenció.





“Somos mucho más que un show”



El referente del fútbol inclusivo expresó su preocupación por la imagen que este tipo de hechos proyecta en la sociedad:



“Para muchos, lo único que podemos hacer es eso. Pero somos mucho más: somos profesionales, deportistas, actores, trabajadores. Lo que necesitamos es dignidad, no ser parte de un show morboso”, declaró.



Aunque la Asociación Argentina de Fútbol de Talla Baja no forma parte de la denuncia formal, Rojas aclaró que repudian este tipo de contrataciones y trabajan activamente para generar conciencia sobre la importancia de promover oportunidades reales e inclusivas.



“El deporte nos permite mostrarnos de otra manera, acercarnos a instituciones y empresas. Es una herramienta para demostrar que tenemos capacidades y que queremos trabajos dignos”, añadió.



En el cierre, Rojas confirmó que la Selección Argentina de Talla Baja participará en la Copa América en Paraguay, que se disputará en noviembre, donde defenderán el título continental y mundial. Como preparación, del 31 de julio al 3 de agosto, jugarán un triangular amistoso en Ituzaingó, Corrientes, con las selecciones de Bolivia y Paraguay.



“Necesitamos más respaldo, más visibilidad y políticas que nos acompañen. Estamos en un momento difícil para las personas con discapacidad en Argentina, pero vamos a seguir luchando”, concluyó.