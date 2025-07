Los candidatos de La Libertad Avanza son Almirón y Karsten

Sábado, 12 de julio de 2025

La Libertad Avanza Corrientes oficializó este sábado la presentación de sus principales candidaturas para las elecciones provinciales y municipales que se celebrarán el próximo 31 de agosto.

La fórmula para la Gobernación estará encabezada por el diputado nacional Lisandro Almirón, acompañado por Evelyn Karsten, actual secretaria parlamentaria de la Legislatura correntina.



Almirón, quien asumirá el desafío de llevar el modelo libertario a la provincia, expresó:

“No tengo duda de que vamos a ser gobierno. Con Javier Milei podemos ganar Corrientes. Los esperamos en el acto el próximo viernes para dar inicio a esta batalla electoral.”



La propuesta de La Libertad Avanza en Corrientes se enmarca en los lineamientos ideológicos del Presidente Javier Milei y propone un plan de gobierno basado en la baja de impuestos, la eficiencia del gasto público, el combate al crimen organizado y el ordenamiento institucional de la provincia.



“Vamos a terminar con los privilegios de la casta y poner al ciudadano de a pie en el centro de la escena”, afirmó Almirón, quien también agradeció el respaldo de las principales autoridades nacionales del espacio:



“Estamos acá porque tenemos las ideas en común. El mismo presidente a quien defender. Quiero mandarle mi agradecimiento al presidente Milei, a Karina Milei, y a Martín y a Lule Menem.”

Al referirse al proceso de construcción partidaria, el candidato a gobernador aclaró rumores sobre supuestos acuerdos con el oficialismo:



“Decían que íbamos a acordar en una alianza con el Gobierno provincial, pero no fue así. Hoy estamos compitiendo con nuestras ideas, con nuestros valores, con nuestra gente.”



La Libertad Avanza presentó también su propuesta para la Ciudad de Corrientes, donde la candidata a intendente será Any Pereyra, acompañada por el médico Flavio Serra como viceintendente. La lista de diputados provinciales estará encabezada por Caito Leconte, hijo del exgobernador Ricardo Leconte y referente del liberalismo correntino.

Durante su discurso, Almirón apeló a la vocación militante y al esfuerzo colectivo:



“No se consigue nada sin esfuerzo. Acá veo hombres y mujeres dispuestos a competir, sin importar lo que haya del otro lado.”



“Van a ser seis semanas donde vamos a ser una verdadera familia. Quiero que codo a codo demos la batalla en Corrientes. Son muchos años donde vimos a nuestros hijos irse, vimos fundir a las empresas. Es momento de dar vuelta la historia.”



Con un discurso claro, desafiante y centrado en la defensa del ideario libertario, Lisandro Almirón dio inicio formal a la campaña con un mensaje de esperanza, renovación y firme decisión de disputar el poder en una de las provincias más postergadas del país.



LISTA DE CANDIDATOS – LA LIBERTAD AVANZA CORRIENTES

Gobernador: Lisandro Almirón

Vicegobernadora: Evelyn Karsten

Senadora Provincial: Lucía Centurión

Senador Provincial: Marcelo Chaín

Diputado Provincial: Caito Leconte

Diputada Provincial: Marina Villafañe

Diputado Provincial: David Moulin

Diputada Provincial: María del Carmen Pérez Duarte

Diputado Provincial: Guillermo Harvey

Intendente Corrientes Capital: Any Pereyra

Viceintendente Corrientes Capital: Flavio Serra

Presidenta LLA Corrientes: Laura Marcoré

Presidente ELI: Pedro Cassani