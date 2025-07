Larregain: "Aquí tenemos tanto que el pan no debería faltar a nadie" Sábado, 12 de julio de 2025 El Arzobispo de Corrientes reflexionó sobre los datos de un reciente informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) que reflejó que el 35,5% de los chicos del país come poco y mal. Destacó el aporte que hacen los comedores y merenderos "¡Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad, no es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan!", decía el estribillo del recordado himno "X Congreso Eucarístico Nacional", celebrado en esta capital hace ya casi 21 años.



Esas líneas de la canción compuesta por Pocho Roch bien valen ser traídas al presente desde aquel 2004, ya que esta semana se conoció un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) que expuso que en 2024, más de 4,3 millones de niños y adolescentes del país experimentaron inseguridad alimentaria, con un 35,5% que sufrió algún tipo de dificultades y un 16,5% en su forma más grave.



Dolorosas estadísticas estas de las que los niños y adolescentes correntinos no están exentos. A la luz de esos datos, época dialogó con el arzobispo, José Adolfo Larregain, quien compartió una reflexión con este matutino, haciendo hincapié en la importancia de abordar esta problemática social con un perfil multidisciplinario, donde la solidaridad puede ser una enorme herramienta de asistencia para los chicos que "comen poco y mal".



"¿Cómo es posible morirse de hambre en la tierra bendita del pan? ¿Cómo es posible que no haya una copa de leche garantizada?, cuando para nosotros la carne, la leche, el trigo y el pan es algo tan básico, tan elemental y que a su vez también en nuestra tierra tenemos tanto y no debería faltarle a nadie", reflexionó el prelado, haciendo una vez más una paráfrasis del himno del X CEN.





En ese sentido, es de mencionar que por año, se estima que la producción total de alimentos en el país es de alrededor de cuatro toneladas por habitante para alimentos vegetales y 400 kilos por habitante para los de origen animal. Además, Argentina es el tercer mayor exportador de alimentos del mundo, solo detrás de Brasil y Estados Unidos.



Volviendo al informe de ODSA-UCA, el impacto de la inseguridad alimentaria en los chicos argentinos es profundo y afecta su bienestar general. No solo se trata de una carencia de alimentos, sino también de una falta de nutrientes esenciales que son cruciales para el desarrollo físico y cerebral durante los primeros años de vida.



Sobre ese enfoque, el pastor del Taragüí mencionó que "la mala alimentación es muy preocupante porque tiene consecuencias a corto y a largo plazo para la salud y el desarrollo de los chicos. Esto se manifiesta de diversas maneras. Por un lado está la desnutrición, pero también por otro el sobrepeso por la mala alimentación. Y esto tiene implicancias negativas para el crecimiento físico y cognitivo del niño, que cuando faltan los nutrientes, principalmente en los primeros años de vida, después deja consecuencias para toda la vida".



El religioso además añadió: "El incremento de la pobreza también es otro factor muy fuerte y determinante. Luego también en algunos niños los hábitos alimentarios, porque hay alto consumo de grasas, azúcares, sodio y todo eso también trae consecuencias. Entonces es una problemática multifacética".





POBREZA ALIMENTARIA. UN PROBLEMA QUE REQUIERE SOLUCIONES ESTRUCTURALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS EFICACES.

Tras este semblanteo, Larregain destacó: "En estos tiempos tan difíciles, es muy valorable y destacable el aporte solidario que se puede hacer para ayudar a los que más lo necesitan. Entonces, quiero pedir a la comunidad que sea solidaria y que ayude a tanta gente que con gran corazón, buena voluntad y mucha generosidad de alma y de espíritu apuntala a los comedores y merenderos comunitarios".



Sobre los ámbitos barriales en los que se ofrecen copa de leche y almuerzos o cenas a la comunidad, señaló: "Son espacios que brindan asistencia alimentaria y también contención a las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad. Es una labor de integración social y por otro lado de contención, actuando como puntos de encuentro y de apoyo social muy valioso".



Finalmente, consideró que "es muy importante generar cadenas de solidaridad para sostener estos espacios y agradecer a todos los que de una u otra manera ayudan a tantos hermanos a superar estos tiempos tan difíciles, complejos y dolorosos".



A modo de cierre, y por fuera de los conceptos vertidos por el franciscano, se puede afirmar que el informe de la UCA evidenció la gravedad de la inseguridad alimentaria infantil en Argentina, un problema complejo que requiere soluciones estructurales y políticas públicas eficaces para garantizar el acceso a una nutrición adecuada para todos los niños y adolescentes del país.