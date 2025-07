"No sorprende Milei tiene un desprecio a las instituciones" Sábado, 12 de julio de 2025 El senador nacional por Corrientes, el radical Eduardo "Peteco" Vischi, se refirió a la reacción del Presidente tras la aprobación de leyes previsionales, de discapacidad y las de mecanismos fiscales que apoyan los gobernadores y el de Corrientes. El escenario político vuelve a recalentarse tras los fuertes calificativos de "ratas" y "degenerados fiscales" que utilizó el presidente Javier Milei contra los legisladores que aprobaron el aumento jubilatorio, vuelta de la moratoria previsional y emergencia en discapacidad, como también el avance de los proyectos de corte fiscal que acompañaron los gobernadores en demanda de un reparto de recursos nacionales a las provincias.





Milei no solo descalificó a los senadores, sino que también anunció que vetará las leyes aprobadas y que en el caso de insistirse legislativamente, irá a la Justicia.



Al respecto, el senador nacional por Corrientes, el radical y presidente de esa bancada, Eduardo "Peteco" Vischi, admitió que "no es una sorpresa (la actitud de Milei), tiene que ver con un desprecio a las instituciones y una estrategia electoral", afirmó el día después de la sesión de la polémica.



Vischi, quien acompañó positivamente todos los proyectos, indicó: "En realidad, creo que se trata de una apatía que tienen hacia las instituciones, no les dan importancia, no les interesa y terminan construyendo un relato en el que si no le vota a La Libertad Avanza para que haya legisladores que solamente acompañan ciegamente lo que decide el Ejecutivo, el país no puede funcionar".





Además, dijo: "Me parece un gran error pensar de esa de esa forma, cuando muchos legisladores hemos demostrado que estamos para acompañar en el debate, en uno que sea serio, maduro", manifestó en una entrevista con FM Sudamericana.



"Me parece que también, no solamente han cansado a los legisladores, sino han cansado a muchos gobernadores en este trato tan así errático y obviamente, entendiendo que la oratoria que tiene a veces el presidente y este destrato que tiene público, termina teniendo consecuencias", afirmó.



El exintendente libreño manifestó: "En realidad, el Presidente va a ir a la Justicia teniendo en cuenta la cuestión legal de la sesión, por un lado, y por otro lado algo que sí nosotros discutimos es la forma en que se habían dictaminado algunos proyectos. Pero el caso de Bahía Blanca (otro de los proyectos aprobados en la ocasión) fue por unanimidad la declaración de emergencia y ahora fue por unanimidad también el rechazo al veto, que tiene que ver con la necesidad de atender una situación de emergencia y que los recursos de los ATN justamente es para eso".



El vetoy las traiciones

El presidente Javier Milei afirmó la misma noche en que se aprobaban en el Senado los proyectos que vetará el aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Además, trató de "traidora" a la vicepresidente Victoria Villarruel por haber estado presente durante el debate en la Cámara Alta.



"Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, que el veto se caiga, lo vamos a judicializar. Y aún si de repente la Justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tarda años en tratar y lo tratara en poco tiempo, aún así el daño que podrían causar sería mínimo, solo una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso que tuviera éxito, lo cual la política del superávit fiscal es permanente", dijo Milei al cerrar el evento por el 171° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.



"Si veta las leyes aprobadas, tenemos herramientas institucionales para insistir"



El senador nacional por Corrientes, Carlos Mauricio "Camau" Espínola, del bloque Unidad federal (y ex UXP-PJ), también se refirió a las repercusiones de lo aprobado en el Senado este jueves. Iniciativas que tuvieron su voto positivo, lo que marcó también una diferencia con el oficialismo nacional, con quien se mostraba hasta ahora muy cercano.



"Tenemos herramientas institucionales: si veta, el Congreso puede insistir con dos tercios", remarcó este viernes en declaraciones radiales.





"Camau" Espínola también destacó el impacto de las temáticas tratadas, más allá de lo netamente político, como el caso de la emergencia en discapacidad. "Cuando bajé a hablar con un colega sobre su voto, me dijo que era un tema que lo quebraba. Hablamos desde la vivencia de quienes tenemos hijos: cuando te toca algo así, lo sentís como un desafío muy duro", describió por la emisora local "Radionord".



El senador correntino expresó que "se puede hablar del déficit cero, pero en el medio están las familias, los jubilados, los discapacitados, que necesitan acompañamiento y contención", acentuó.



También Espínola cuestionó el mensaje del presidente Milei, quien había remarcado que "no hay plata para jubilados, discapacitados, docentes ni hospitales, como el Garrahan", pero prometió bajar impuestos a los grandes empresarios. "Ahí está el problema: a quién se le da y a quién se le quita. El presidente responde sin sensibilidad social", dijo.