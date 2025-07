Bad Bunny reta la cruzada antiinmigratoria de Trump

Sábado, 12 de julio de 2025

El artista volvió a sacudir la escena cultural y política puertorriqueña con el estreno de "NuevaYol". Estados Unidos invadió a Puerto Rico en 1898 y mantuvo gobiernos militares hasta 1948.

Con imágenes cargadas de memoria y desafío, el video y su letra interpelan al pueblo boricua, reta la cruzada antiinmigratoria de Trump y expone a un gobierno local maniatado. A días de su histórica residencia de conciertos, el artista más escuchado del momento entrelaza música, identidad y resistencia.



Bad Bunny lo hizo de nuevo. Vuelve a estremecerlo todo con su arte, desde sus fanáticos hasta los políticos. En su nuevo video titulado "NuevaYol" en el que evoca momentos claves y llenos de emoción en la historia colonial de Puerto Rico.



La imagen es poderosa para los puertorriqueños en la isla y en la diáspora. Se ve una bandera de Puerto Rico, en el color azul celeste que utilizan los independentistas, que arropa la estatua de la Libertad de Nueva York. Esa icónica escena evoca dos momentos claves, una en el 1977 cuando boricuas de Nueva York denunciaban sobre la situación de presos políticos puertorriqueños en cárceles estadounidenses. Luego, en el 2000 el activista boricua Tito Kajak lo volvió a hacer para denunciar las prácticas militares de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en la isla-municipio de Vieques en Puerto Rico.



Así Bad Bunny no sólo volvió a mover los hilos con su música de reggaeton y dembow, sino que también agita con su posicionamiento político y social y conmueve a las masas. El exponente de música urbana va calentando motores para su histórica residencia de más de 30 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico en su gira titulada "No me quiero ir de aquí". Será del 11 de julio al 14 de septiembre, evento que los organizadores y el gobierno local han dicho que generará un impacto económico de más de $53.5 millones de dólares para la capital, con una asistencia estimada en 420.000 personas.





Estados Unidos invadió a Puerto Rico en 1898 y mantuvo gobiernos militares hasta 1948, cuando por primera vez les permitió a los boricuas elegir su gobernador, Luis Muñoz Marín. El estatus político de Estado Libre Asociado se estableció en el 1952, pero desde entonces ha habido divisiones. Los estadistas buscan una anexión como estado de los Estados Unidos, otros esperan una especie de asociación parecida a la actual, y los independentistas buscan la separación.



La actual gobernadora Jennifer González, que pertenece al partido que busca la anexión como estado de la unión americana, comenzó el día publicando una foto besándose en la boca con su marido en la Mansión Ejecutiva (sede del gobierno local), frente a dos enormes banderas de los Estados Unidos, evocando la era de los primeros años de la colonia. Luego, en horas de la tarde González fue hasta la ciudad de Cataño a celebrar un evento en honor a la independencia de los Estados Unidos. Su Partido Nuevo Progresista busca que Puerto Rico sea unido como estado americano.



Y aunque hubo mucha participación del público en el evento de la gobernadora, la inmensa mayoría de los puertorriqueños estaban en las playas, de vacaciones. Conociendo esto, Bad Bunny aprovechó el contexto para lanzar su nuevo video.



No es la primera vez que Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, hace comentarios políticos. En el verano de 2019, fue parte de las multitudinarias protestas que provocaron la primera renuncia de un gobernador en la historia del país, Ricardo Rosselló Nevárez, luego de que periodistas revelamos un chat con comentarios racistas, misóginos y corruptos. En aquel momento Bad Bunny, Ricky Martin y Residente lideraron parte de las protestas.



La música de Bad Bunny también jugó un rol decisivo en las pasadas elecciones de noviembre de 2024. En un podcast Bad Bunny improvisó una canción que decía "Jennifer mentirosa", que se convirtió en un himno de campaña.



La juventud se movilizó en masa apoyando al candidato que favorecía la independencia de Puerto Rico, Juan Dalmau. De hecho, Bad Bunny incluso pagó $500,000 para pautar anuncios en vallas a favor de ese candidato, lo que provocó el encono del sector anexionista. Estos insistieron en recaudar fondos a través de Comités de Acción Política financiados por empresarios locales y estadounidenses que se favorecen de beneficios contributivos a extranjeros.



Estos comités hicieron campaña en la que asociaban el voto por Dalmau con líderes como el presidente venezolano Nicolás Maduro o el cubano Miguel Díaz Canel. Esto movió temores históricos y le aseguró la ventaja que tenía en las encuestas a la entonces candidata González. En la campaña ella calificó de "violento" a Bad Bunny, pero ahora como gobernadora, ante el arraigo del cantante, cambió de postura. La semana pasada la gobernadora regaló boletos del concierto entre estudiantes y empleados públicos.



Así que Bad Bunny nunca ha estado alejado de la polémica política entre los boricuas, y como si fuera poco, en el vídeo de "NuevaYol" irrumpe un audio que parece hecho con inteligencia artificial, donde se escucha en inglés una voz que aparenta ser del presidente estadounidense Donald Trump. La voz pide perdón a los latinos diciendo: "Cometí un error, quiero pedir disculpas a los inmigrantes en América, quiero decir en Estados Unidos, sé que América es todo el continente, quiero decir que este país no sería nada sin los inmigrantes, este país no sería nada sin los mexicanos, los dominicanos, los puertorriqueños, los colombianos, los venezolanos, los cubanos…".



*Periodista afropuertorriqueña multipremiada por su actividad profesional. Actualmente conduce el programa radial En Blanco y Negro con Sandra que se emite en Puerto Rico.