Las provincias mercen previsibilidad para tener salud, educación, seguridad y justicia

Domingo, 6 de julio de 2025

El senador Eduardo Vischi explicó los proyectos de ley que han presentado senadores de varios bloques políticos para modificar el Impuesto a los Combustibles y redistribuir automáticamente los Aportes del Tesoro (ATN) con apoyo de Gobernadores y CABA



Busca un reparto transparente, equitativo y sin discrecionalidad.

Los proyectos presentados en el Senado responden a una demanda histórica: terminar con el reparto discrecional de fondos fiduciarios nacionales. La propuesta contempla la eliminación de fideicomisos que actualmente operan por fuera del presupuesto y cuya asignación de recursos escapa a controles efectivos. En su lugar, los fondos se coparticiparían automáticamente entre Nación, provincias y CABA, de acuerdo con criterios preestablecidos.



"Las provincias necesitan previsibilidad para cumplir con funciones claves como salud, educación, seguridad y justicia. Hoy eso no está garantizado", advirtió Vischi. En ese sentido, el proyecto modifica la ley del Impuesto a los Combustibles Líquidos, estableciendo una fórmula de distribución más justa y previsible, que respete las competencias de cada jurisdicción.



Contrario a lo que algunos sectores libertarios temen, Vischi aseguró que la iniciativa no afecta las finanzas nacionales. "Los fondos que se redistribuyen ya están afectados a funciones específicas que, en la práctica, ejecutan las provincias. Además, eliminamos estructuras opacas que dificultan el control y el uso eficiente del gasto público", explicó.



Otro punto clave que se aborda en uno de los proyectos es la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que pasarían a regirse por los coeficientes de coparticipación vigentes. Según Vischi, esto permitiría una asistencia más ágil ante emergencias financieras, reduciendo la discrecionalidad y las demoras burocráticas que caracterizan al sistema actual.



"Corrientes fue castigada en el pasado por criterios arbitrarios en el reparto de fondos. Esta ley evitaría que eso vuelva a suceder, no solo en mi provincia sino en todo el país", agregó el legislador. Para Vischi, estas propuestas representan un acto concreto de federalismo: "El federalismo no se declama, se practica. Y estos proyectos son una forma clara de hacerlo".



El senador correntino afirmó que el espíritu de ambos proyectos son de carácter institucional y constructivo. "No se trata de atacar a nadie ni de generar conflictos. Se trata de construir un país más justo, con provincias fuertes y un Estado nacional que actúe con transparencia y responsabilidad", concluyó Vischi.