La Policía rescató a un perro que estaba atado y al borde de la muerte Viernes, 4 de julio de 2025 El caso se registró en la localidad de San Roque. Tras la viralización de un video la Policía llegó hasta un domicilio donde el perro estaba atado y en estado crítico. Su dueño dijo no poder alimentarlo

El caso fue documentado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.



El abandono y maltrato animal son delitos. Si no podés cuidar, pedí ayuda. No mirar para otro lado también es proteger.