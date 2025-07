Paro total de colectivos por falta de pago del aguinaldo Sábado, 5 de julio de 2025 A partir de este sábado 5 de julio no habrá servicio de colectivos urbanos en la ciudad de Corrientes. La medida fue anunciada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y tendrá carácter de paro por tiempo indeterminado debido al incumplimiento en el La confirmación llegó ayer de parte del secretario general del gremio, José Luis Sabao, "este sábado no va a salir ningún servicio. Es por tiempo indeterminado hasta que aparezca lo reclamado en la cuenta de los compañeros", aseguró.



Según informó el sindicato, el servicio de colectivos funcionará con normalidad hasta la última frecuencia del viernes, pero a partir de las 4:30 de la madrugada del sábado, ningún colectivo saldrá a la calle.



La decisión se tomó tras no lograr avances en la reunión mantenida con los empresarios del transporte el jueves pasado. "Estuvimos todo el día en la seccional, abiertos al diálogo. Esperábamos un llamado y eso no sucedió", explicó Sabao, quien además remarcó que no se trata de una medida inflexible, sino de una reacción ante la falta de cumplimiento de acuerdos previos.



La UTA recordó que el pasado 29 de mayo se firmó un acta en la que se establecían plazos concretos para el pago del aguinaldo. "Tuvieron tiempo para buscar una solución. No tenemos otra opción", concluyó el gremialista.



El conflicto afecta a miles de usuarios del transporte público que, por ahora, no cuentan con una fecha concreta para la reanudación del servicio. Desde el gremio esperan una pronta respuesta del sector empresarial para destrabar el conflicto.