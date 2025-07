Maximiliano Salas beneficia a un pequeño club de Corrientes

La sorpresiva salida de Maximiliano Salas de Racing para convertirse en el nuevo refuerzo de River Plate, tras la ejecución de su cláusula de rescisión de 8 millones de euros, no solo ha generado una controversia por romper el "pacto de caballeros" entre clubes argentinos, sino que también puso en el foco la importancia del derecho de formación deportiva para las instituciones más pequeñas.



El Club Victoria de la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá, club formador de Salas, será uno de los grandes beneficiados de esta operación, aunque su presidente, Claudio Penizotto, aclaró los detalles de la percepción económica.



Penizotto confirmó a Perfil NEA que la institución recibirá un monto por la formación de Salas, enfatizando que "no es un pase, sino una cláusula". Además, desmintió que el cobro sea a River, asegurando que "se le cobra a Racing".



Si bien el dinero no será de cobro inmediato y "seguramente los abogados" tratarán el tema, el presidente del Club Victoria ya tiene una estimación de lo que percibirán. "Hay que ver cuánto queda libre de impuestos, estimamos que serán 80.000 euros", precisó Penizotto.