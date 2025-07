Nación no aceptó propuestas de distribución de recursos a las provincias Miércoles, 2 de julio de 2025

Los pedidos de los gobernadores en conjunto con relación a distribución de recursos fueron rechazados por parte del Gobierno Nacional, según respuestas desde el área técnica del Ministerio de Economía.



Las negativas se comunicaron durante el encuentro entre los ministros de Hacienda y Finanzas de las provincias y funcionarios de la cartera de la administración del gobierno central, entre el mediodía y tarde de este martes 1 de julio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



En la oportunidad estuvo presente el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Corrientes Marcelo Rivas Piasentini. Esta reunión se concretó al término de la sesión N° 34 del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, desarrollada en el quinto piso de la sede del Ministerio de Economía de la Nación, a partir de las 12.



Terminada la asamblea del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, los ministros de las provincias le plantearon la propuesta-proyecto-pedido de los gobernadores en conjunto al secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman.



El funcionario técnico del gobierno nacional contestó que la administración central no puede avanzar con el proyecto de los gobernadores porque, por una parte, esto implicaría corregir el Régimen de Coparticipación de Impuestos y para esto se necesita la homologación de las veinticuatro legislaturas lo que sería muy complejo. Además, por otra parte, justificó también la negativa sosteniendo que Nación no está dispuesto a volcar más recursos en función a sostener el equilibrio financiero.



Proyecto de gobernadores



Como resultados de reuniones precedentes, los gobernadores acordaron presentar en conjunto un proyecto-planteo con dos pedidos relacionados con la distribución de recursos a las provincias.



Por una parte,la demanda es que el gobierno nacional modifique el régimen de distribución del impuesto alos combustibles líquidos, para que estos recursos sean volcados a la masa coparticipables y se distribuyan a las provincias de acuerdo a los índices de coparticipación.



Actualmente, los recursos del impuesto al combustible líquido tienen asignación específica, entre otros destinos, uno es el de financiar un fideicomiso para subsidiar tareas de transporte público de pasajeros y de carga en distintas zonas del país, como AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).



El otro punto-pedido del proyecto presentado, por otra parte, se demanda a la Nación que modifique la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN, fondo que se conforma con la recaudación que proporcionan todas las provincias).



Los gobernadores, a través de este proyecto, están pidiendo que se distribuyan los recursos que pertenecen a las provincias.



Coyuntura difícil



Es probable que este año, después de años en las que todas las jurisdicciones del país fueron superavitarias, la gran mayoría de las provincias sean deficitarias. Esta situación se debe al producto de políticas del gobierno nacional con una disminución constante de los recursos de coparticipación de impuestos, una de las principales fuentes de ingresos, especialmente las del Norte Grande.



En este contexto hay una gran preocupación, no sólo desde el punto de vista técnico, sino que también desde el político por una estrepitosa caída de los recursos del régimen de coparticipación de impuestos que para la provincia de Corrientes significa alrededor del 80%.



Decisiones del gobierno nacional han llevado a que las provincias que no eran deficitarias puedan llegar a serlo en función de la aplicación de políticas públicas del gobierno nacional generando una distorsión significativa.



No es el caso de la jurisdicción de Corrientes, pero hay provincias que tengan muchas dificultades con el pago del servicio de la deuda y, por otra parte, que no puedan llegar hacer frente a compromisos del pago de aguinaldos.



Las jurisdicciones provinciales se encuentran financieramente con muchas dificultades. Aun en este contexto, la provincia de Corrientes garantiza el pago de sueldos, garantiza acciones intentando sostener el equilibrio presupuestario sabiendo que la situación es cada vez más compleja atentos a la caída de los recursos provocado por consecuencias de la política nacional.



Fortaleza financiera en Corrientes



Aún en un contexto difícil, con significativa caída del ingreso de recursos coparticipables, la provincia de Corrientes garantiza el pago de sueldos, y garantiza acciones intentando sostener el equilibrio presupuestario, debido al bajo endeudamiento, no contando con servicios de la duda opresores a las finanzas públicas y las decisiones de la gestión de Gobierno de mantener equilibro fiscal.



"Estas condiciones garantizan la salud financiera de la provincia de Corrientes, con previsibilidad y sustentabilidad en el tiempo de las medidas que se tomen", afirmó el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini.



Sesión 34° del CFRF



El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal se reunió para celebrar su sesión N° 34. Contó con la participación de los ministros de la cartera económica de las provincias, excepto Formosa, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Gobierno Nacional estuvo representado por el Secretario de Hacienda de la Nación.



Dando inicio a la reunión, el Secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, recalcó la importancia de mantener la frecuencia de reuniones institucionales del Consejo Federal para continuar desarrollando entre todos y sostener en el tiempo la cultura de la responsabilidad fiscal, como una decisión estratégica y compromiso permanente, no sujeto a los vaivenes electorales.



El Secretario del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y Ministro de Economía de la Provincia de Santa Fe, Lic. Pablo Olivares, destacó la realización de la reunión dando cumplimiento con las previsiones del régimen federal, e informó luego al cuerpo sobre las tareas institucionales desarrolladas por el Comité Ejecutivo y la Coordinación Técnica Administrativa desde el último encuentro realizado el 3 de abril de 2025 en la ciudad de Neuquén.



El Consejo Federal trató y aprobó las evaluaciones del cumplimento de las reglas fiscales sobre gasto, empleo, deuda y demás aspectos del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal respecto de las cuentas fiscales al cierre del ejercicio 2024 de la totalidad de las jurisdicciones que integran el régimen, y el análisis y evaluación de los Presupuestos 2025 y las Proyecciones Presupuestarias Plurianuales 2025-2027 de las jurisdicciones.



Uno de los aspectos destacados en el encuentro fue la vigencia de la Regla de Fin de Mandato respecto de dos provincias que renuevan sus poderes ejecutivos y deben bregar por un traspaso de gobierno transparente y responsable, evitando decisiones que comprometan financieramente a las autoridades entrantes y condicionen su gestión.



Los ministros representantes de las provincias, tomaron la palabra para expresarse sobre distintos aspectos de la gestión fiscal en sus jurisdicciones, las dificultades actuales y los desafíos que deben afrontar en lo sucesivo.