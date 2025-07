El campeón del mundo que confesó que de chico pasaba hambre y frío

Miércoles, 2 de julio de 2025

Sus inicios fueron en condiciones muy precarias. El caso que representa la famosa frase ‘la peleó de abajo’.





Una historia que representa la famosa frase ‘la peleó de abajo’. Lisandro Martínez, uno de los mejores defensores argentinos que brilla en la Premier League, no se olvida de que tuvo una infancia muy humilde.



Nacido en Gualeguay, descubrió su pasión por el fútbol desde muy pequeño. Desde sus comienzos en el baby de los clubes Urquiza y Libertad, hasta los 14 años que decidió probar suerte en Newell’s, vivió en un hogar que tenía una familia numerosa.



"Vengo de muy abajo, sé lo que es luchar, pasar hambre, frío, calor. Yo trato de mejorar y de aprender de todo. Cuando voy a los años anteriores de mi vida, no la pasé muy bien" y confesó en diálogo con Clank.media que ante aquellas condiciones adversas fue lo que le hizo forjar carácter "Eso es lo que me da fuerza para el día de hoy salir a comerme el mundo".



Claro está que su realidad actual contrasta al 100% con las duras situaciones que pasó de niño. "¿Si pasé hambre? Sí. De muy chico, éramos una familia muy grande. Convivíamos tres familias, mis abuelos, mis tíos y primos, todos en un mismo terreno, con tres casas divididas".



A su vez, dio detalles de algunas particularidades que le tocó atravesar. "Comía al mediodía y, a la noche, tomábamos un té con un pan. Eso era normal. De grande vas teniendo consciencia. De chico no te das cuenta, vos vivís, estás todo el tiempo jugando a la pelota en el patio de la casa con toda la gente del barrio".



Pero Licha, lo expresó desde la aceptación, siendo consciente de que fue un momento más en su vida. "Tal vez sin eso, hoy no sería lo que soy, así que soy un agradecido de la vida. ¿Qué porcentaje de chances hay de que un chico de Gualeguay, del barrio que salí yo, llegue hasta donde llegué hoy?" concluyó.



En 2022, Lisandro Martínez alcanzó la gloria eterna y levantó la tan preciada Copa del Mundo, convirtiéndose en el único entrerriano que logró hacerlo. Y seguramente fue más que un logro, porque de alguna manera abrazó a aquel niño que pasó hambre y frío mientras luchaba por sus sueños.