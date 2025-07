Valdés entregó viviendas y anunció la construcción de 20 más

Miércoles, 2 de julio de 2025

Este miércoles, el gobernador Gustavo Valdés hizo entrega de 11 hogares en la localidad de San Lorenzo. En la ocasión, firmó un convenio junto a la Municipalidad anfitriona para la construcción de otras 20 más en pos de brindar mejoras de vida.



Cabe subrayar que, en este marco, 10 soluciones habitacionales fueron construidas a través del programa Oñondivé y una se llevó adelante por medio de una prefabricación de emergencia.



"Hoy es un día de alegría. La energía se siente porque no bajamos los brazos. A pesar de no contar con tantos recursos de programas nacionales de vivienda, los correntinos decidimos lanzar nuestro propio programa", afirmó Valdés durante su discurso.



El gobernador subrayó que el Programa Oñondivé fue posible gracias a un modelo de trabajo colaborativo en el que la Provincia aporta los materiales de construcción, el municipio la mano de obra, y los vecinos se involucran activamente con esfuerzo y compromiso. "A nosotros nadie nos regala nada. Esto lo hicimos entre todos", sostuvo.



Además, recordó que cada unidad habitacional fue equipada con mobiliario completo a través del área de Desarrollo Social, para que las familias puedan acceder a una solución integral. "Ponemos los muebles para que puedan entrar con la llave y resolver esta necesidad tan importante", señaló.



Valdés también ratificó su compromiso con el crecimiento de San Lorenzo y anticipó futuras obras de infraestructura. "Vamos a seguir apostando a que San Lorenzo crezca, con iluminación, asfalto y mejoras para toda la comunidad", aseguró.



Finalmente, agradeció el acompañamiento del intendente y llamó a continuar trabajando en conjunto para llevar soluciones habitacionales a otros sectores de la provincia. "Cada familia que recibe hoy su vivienda va a trabajar también por su futuro. Esto es lo que sabemos hacer: trabajar por la gente", concluyó.



Tras su discurso, el mandatario provincial rubricó un convenio junto al jefe comunal, Juan Acevedo, para la construcción de 20 viviendas más



Ministro Gaya e intendente Acevedo



El ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya aseveró que este programa es llevado a cada una de las localidades provinciales mediante un trabajo complementario entre áreas. En lo que respecta a su cartera, expresó que se dota a las casas con muebles, electrodomésticos, colchones "y todo lo necesario para que cada familia ingrese y pueda vivir su vida cómodamente".



En tanto, el intendente Juan Acevedo agradeció al gobernador Valdés por "cumplir el sueño de estas once familias más" y valoró su colaboración con los municipios "sin distinción de color político".