Real Madrid le ganó a Juventus 1 a 0 por los octavos de final

Martes, 1 de julio de 2025

Con un gol de Gonzalo García, el Merengue se impuso por la mínima diferencia. Su próximo rival saldrá del cruce que animarán Borussia Dortmund y Monterrey.



La intensa lluvia no opacó el emocionante espectáculo que animaron el Real Madrid y la Juventus en el Hard Rock Stadium de Miami. El encuentro válido por los octavos de final del Mundial de Clubes tuvo un duelo crucial entre dos candidatos al título (sobre todo por las prematuras eliminaciones del Inter de Milán y el Manchester City).



En la presentación de los protagonistas hubo un gran ausente: Kylian Mbappe, quien comenzó el compromiso en el banco de suplentes a causa de una gastroenteritis que lo tuvo a maltraer en los últimos días y provocó la pérdida de 5 kilos en su peso habitual.



La velocidad de Randal Kolo Muani y el talento de Kenan Yıldız representaron las herramientas más incisivas de la Vecchia Signora para amenazar a la zona defendida por Thibaut Courtois. El Merengue, en cambio, apostaba por la presión de Federico Valverde y la categoría de Vinicius Junior.



La más clara para abrir el marcador llegó en la sociedad compuesta por la figura turca y el extremo francés. En un claro mano a mano (como ocurrió en la final de la Copa del Mundo de Qatar), el ex PSG quedó frente al arquero belga, pero su definición terminó en el techo de la valla española. Una ocasión que probablemente se volverá a lamentar en el futuro.



Sobre la media hora, Michele Di Gregorio se convirtió en héroe al imponer un milagro en el área italiana. El arquero apeló a sus mejores recursos para evitar el gol de Jude Bellingham, quien dentro del área chica no logró capitalizar la asistencia de Antonio Rüdiger. Una chance que pudo cambiar el destino del duelo.



Antes del descanso, la figura con pasado en el Monza se volvió a lucir con una maniobra magnífica, en la que voló de un palo al otro, para desviar un preciso disparo lejano de Valverde que tenía destino de red. Una atajada impactante, para que los intérpretes se fueran a los vestuarios con el marcador en blanco.



Cuando se reanudó el choque, Pajarito Valverde volvió a tener otra oportunidad para poner a la Casa Blanca en ventaja. Fue después de una descarga de Jude Bellingham, cuando buscó el poste más alejado de Michele Di Gregorio, pero el uruguayo no festejó por unos 20 centímetros.



La variante táctica que planeó Xabi Alonso para el complemento le dio mayores satisfacciones al Real Madrid. Es que el estratega envió a Valverde hacia la derecha y a Bellingham hacia la izquierda.



Así, después de varios intentos de afuera, con la técnica del ex Borussia Dortmund incluida, Trent Alexander-Arnold logró desarticular a la última línea italiana con un desborde letal que Gonzalo García intercambió por gol. A través de la vía aérea, el Merengue festejó el ansiado 1 a 0.



Con los ingresos de Luka Modric y Kylian Mbappe (en reemplazo de Gonzalo García y Arda Güler) el elenco de la capital española se convirtió en dominador absoluto del pleito. Además, Aurélien Tchouaméni también se animaba a probar de media distancia para hacer revolcar al arquero italiano, quien se consolidó como uno de los más destacados en la Juventus.



El Real Madrid se enfrentará en la siguiente ronda al ganador del choque entre Borussia Dortmund y Monterrey, con la semifinal ante PSG o Bayern Munich como posible horizonte, la ilusión del Merengue está intacta.