Desde este lunes 23 se paga aguinaldo y plus al municipal Domingo, 22 de junio de 2025 El cronograma de la primera cuota del SAC del año se iniciará el 23 de junio con los trabajadores de Higiene Urbana; el martes 24 los agentes con Documento Nacional de Identidad (DNI) que culminen en 0,1, 2, 3 y 4 y el miércoles 25 con 5, 6, 7, 8 y 9 La primera parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) y el adicional especial de junio se abonarán de manera simultánea en la misma semana y hasta el jueves 26, según anunció el intendente Eduardo Tassano en sus redes sociales.



Los trabajadores Neike bancarizados y con tarjeta de débito, tendrán depositados el aguinaldo el mismo lunes 23 de junio.



Por su parte, los agentes Neike sin tarjeta de débito deberán cobrar según la terminación del DNI, en la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central ubicada en Brasil 1269. Los pagos se realizan de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.



En este caso, el lunes 23 de junio les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2.



Luego, tras el asueto municipal del martes 24 de junio (Día del Patrono de la ciudad, San Juan Bautista) en que la Caja estará cerrada, el pago continuará el miércoles 25 de junio con los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6.



Concluirá el jueves 26 de junio, con los que tengan documentos que finalicen en 7, 8 y 9.



En tanto, los Neike bancarizados, pero que no poseen tarjeta de débito, deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal av. Teniente Ibáñez 1826) de acuerdo al cronograma detallado anteriormente, que va del lunes 23 al jueves 26 de junio.





PLUS ESPECIAL



En el caso del plus especial, los trabajadores de planta y contrato tendrán depositado el monto correspondiente en sus respectivas cuentas bancarias el mismo lunes 23, dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados. Mismo día para los Neikes bancarizados y que tengan su tarjeta de débito.



Mientras que aquellos Neike sin tarjeta de débito lo harán por terminación de DNI en la Caja Municipal de Préstamos. Así, el lunes 23 les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2.



El martes hay asueto municipal, como se advirtió más arriba, por lo que el pago continuará en la Caja el miércoles 25, con los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6; y terminará el jueves 26 con los que tengan documentos que finalicen en 7, 8 y 9.