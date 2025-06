Un camión cisterna chocó a otro en la avenida 3 de Abril

Viernes, 20 de junio de 2025

Un vehículo con cisterna se estrelló contra la parte trasera de otro transporte de carga en la esquina con calle Lisandro Segovia, cuando el semáforo dio rojo.

Un camión con cisterna colisionó contra la parte trasera de otro camión, con caja de carga tipo batea, sobre avenida 3 de Abril de la capital provincial.



El siniestro de tránsito no causó personas heridas, pero sí importantes daños materiales en ambos vehículos involucrados, según precisaron fuentes policiales.



La colisión ocurrió pocos minutos antes de las 11, en la banda central sur de la avenida y su intersección con la calle Lisandro Segovia, frente al Hospital Escuela.



De acuerdo a las fuentes consultadas, un camión Scania con patente brasileña golpeó de atrás al segundo transporte justo cuando habría dado el cambio de luz en el semáforo.



Al dar rojo el camionero que iba adelante alcanzó a frenar, pero el Scania lo chocó de lleno y lo lanzó hacia adelante.



El cisterna con todo el frente destrozado frenó la marcha pasando la calle y encima del parterre.



El incidente vial sucedió en un horario en el que lloviznaba, la calzada estaba resbaladiza y, presuntamente, la distancia entre uno y otro camión no era la recomendada, por lo cual la conductora no pudo frenar a tiempo.



Bomberos voluntarios, bomberos de la Policía, agentes de tránsito y personal de la comisaría Tercera acudieron al escenario del choque.



La cabina del Scania resultó muy dañada, mientras la parte posterior del restante transporte evidenciaba algunas roturas.