Familias correntinas precisan $969.276 para no ser pobres Domingo, 22 de junio de 2025 Es el monto que necesita juntar un hogar integrado por dos adultos y dos niños para pagar servicios y alimentarse. No obstante en esta medición, al igual que en la del INDEC está exceptuado el costo del alquiler. La delegación local del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) publicó el Índice Barrial de Precios (IBP). Ese relevamiento estadístico reflejó que en mayo una familia tipo compuesta por dos adultos y dos niños (que no paga alquiler) necesitó $969.276,81 para acceder a la Canasta Básica Total (CBT) y no caer por debajo de la línea de pobreza.



En tanto que para cubrir la alimentación básica durante el mismo mes, esta familia necesitó $425.121 para la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y así superar la indigencia.



Este reporte refleja el costo de vida en relación con la alimentación básica y los servicios esenciales para el bienestar de cada familia y fue realizado en más de 300 negocios de seis localidades de la provincia, incluyendo Corrientes Capital, Empedrado, Goya, Santa Rosa, Curuzú Cuatiá y Monte Caseros.



Con respecto a la variación intermensual, se registró un alza del 0,3% en ambas canastas, representando en la CBT un valor de $2.935,2 y en la CBA $1.287,37.