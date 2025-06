La expo foresto industrial es una proyección internacional Domingo, 22 de junio de 2025 La Ministra de la provincia de Corrientes, Mariel Gabur expresó las expectativas por la Primera Exposición Forestoindustrial: "Se busca visibilizar al sector y así derribar el mito que la madera de Corrientes no es de calidad". El evento será desde jueves 26 al 28 de junio para brindar oportunidades de inversión. La Expo, que se extenderá hasta el 28 de junio, promete ser un hito clave para el sector forestoindustrial, con el objetivo de posicionar a Corrientes como un referente tanto en el mercado local como internacional. Con una agenda repleta de actividades dinámicas, rondas de negocios y debates sobre políticas públicas, este evento reunirá a los principales actores públicos, privados y representantes internacionales del sector.



Al repecto la ministra de Industria, Mariel Gabur señaló: "Estuvimos recorriendo y la lluvia la verdad que nos jugó en contra en estos días, así que estamos armando todo a full en estos últimos días. Con muchas expectativas, con muchas ganas de dejar a una Corrientes distinta, de presentar a una Corrientes foresto-industrial".



En este sentido explicó que Corrientes "No es conocida como una provincia forestal, lamentablemente. Tambien hubo un mito también de que la madera de Corrientes no tenía calidad. Un mito que hoy, felizmente, gracias a la tecnología, gracias a nuestros profesionales, gracias a las empresas que invirtieron en Corrientes y que apostaron a Corrientes, estamos tratando de sacar ese mito de que la madera de Corrientes no tiene la calidad de la madera de otras provincias.



Indicó que con esta expo "se busca es visibilizar al sector, que el sector se encuentre, que el sector pueda generar esas oportunidades que busca, que se conozca entre sí".



Sobre las hectáreas plantadas dijo: "Hemos perdido alrededor de 20.000 y pico de hectáreas en los incendios, pero hoy ya las hemos recuperado, se han vuelto a implantar. Y estamos hablando de alrededor de 550.000 hectáreas"