Se suspendió el desfile y acto de Lealtad a la Bandera Viernes, 20 de junio de 2025 A raíz de las condiciones climáticas adversas, desde el Gobierno de Corrientes se decidió suspender el acto de Lealtad a la Bandera que estaba previsto para ésta mañana en zona de Costanera Sur. Aún no se conoce si habrá una reprogramación del mismo. El acto de promesa de lealtad para los alumnos se suspendió debido a las malas condiciones climáticas, y se espera realizarlo el 9 de julio, segúin anticipó la ministra de Eduación de la provincia Práxedes López. El acto y desfile estaba previsto realizarse en la Costanera Sur.



En diálogo con los medios, la ministra sostuvo "estábamos mirando también el tiempo, que no nos permite llevar a cabo la promesa de lealtad. Teníamos expectantes a nuestros alumnos, pero no queremos arriesgar, es un día feo, ya que está lloviendo permanentemente".



"Lastimosamente tuvimos que suspender nuevamente el acto. Segundo acto, lamentablemente que se suspende, el 25 de mayo fue el primero y ahora este", detalló.



Asimismo indicó que esperan poder realizar el desfile de alumnos el 9 de Julio. "Esperamos el 9 de julio con mucha ansiedad, donde van a estar también los alumnos desfilando. Así que bueno, pero esto pasa a las escuelas y ellos van a tomar la promesa de Lealtad con sus directivos. Así que también siempre es importante".