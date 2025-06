Emilio Lanari sobre su renuncia en ELI: "Opté por la gestión" Viernes, 13 de junio de 2025 Al respecto, Lanari dijo: "La gestión y la política iban por caminos diferentes, opté por la gestión porque para eso me eligió la gente".

El viceintendente capitalino y ahora exdirigente de Encuentro Liberal (ELI), Emilio Lanari, se refirió a la decisión que tomó esta semana de renunciar a los cargos partidarios que tenía en este espacio político que hoy está en la vereda de enfrente de la alianza que supo integrar hasta hace poco, la oficialista "Vamos Corrientes", liderada por Valdés.



También admitió que le causó sorpresa la decisión del presidente de ELI, Pedro Cassani de retirarse de la coalición gobernante para conformar un nuevo espacio en la oposición. Del caso, Lanari señaló que enteró "por los medios".



Asimismo, anunció que a partir de ahora se enfocará en la gestión y destacó logros de la administración provincial y municipal de la capital.



Lanari también aclaró no se fue del partido, pero sí de la conducción y en esta línea señaló que "había una dicotomía entre la gestión de Gobierno y lo partidario y circunstancias se volvieron difíciles".



"No fue una decisión fácil", afirmó el viceintendente que en dos mandatos acompañó en el cargo al radical Eduardo Tassano como jefe comunal de Capital.