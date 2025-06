"Rápida acción de protocolo cerró todas las puertas del hospital y recuperaron el bebé"

Jueves, 12 de junio de 2025

Habló el director del Hospital "4 de Junio" de Sáenz Peña Chaco tras el robo de un bebé. Una falsa enfermera sacó el bebé de Neonatología. Ella estaba en uno de los baños del hospital intentando cambiarse de ropa. El bebé ya pasó a otra persona.

El director del hospital 4 de Junio, Jaime Etchelouz, dijo que gracias a la rápida activación del protocolo y el accionar policial como de la guardia privada permitió recuperar al niño sano y salvo. "Esto nos obliga a revisar y fortalecer aún más los procedimientos", afirmó



La ciudad de Sáenz Peña vivió el miércoles último una jornada de angustia e incertidumbre tras el intento de robo de un recién nacido en el Hospital 4 de Junio. Gracias al rápido accionar del personal de enfermería y seguridad del nosocomio, el bebé fue recuperado sano y salvo en cuestión de minutos.



El hecho ocurrió cuando una mujer, haciéndose pasar por enfermera, retiró a un bebé de la sala de Neonatología sin autorización. Un familiar del recién nacido fue quien alertó al personal de turno, al notar que el niño no se encontraba en su cuna y consultar si había sido trasladado para estudios médicos. La pregunta encendió la alarma: no había ninguna orden de estudio para ese bebé.



"La rápida activación del protocolo permitió cerrar todas las entradas y lograr la recuperación inmediata del bebé", destacó el director del hospital Jaime Etchelouz.Inmediatamente, se activó el protocolo de seguridad del hospital, que incluye el cierre total de accesos y la intervención de la seguridad privada, en coordinación con la policía local. La sospechosa fue hallada dentro de uno de los baños del hospital, donde intentaba cambiarse de ropa. El bebé ya había sido entregado a una segunda persona, que también fue identificada. Gracias a Dios, el personal reaccionó a tiempo. La rápida activación del protocolo permitió cerrar todas las entradas y lograr la recuperación inmediata del bebé", destacó el director del hospital Jaime Etchelouz



Tarea de inteligencia previa

Según se pudo establecer, la mujer ya había sido vista merodeando el hospital durante los últimos 40 días, en distintas ocasiones, alegando distintos motivos para permanecer en el lugar. En algunos casos decía estar embarazada, en otros simplemente circulaba por áreas comunes sin levantar sospechas, aprovechando la rotación del personal.



"Nos enfrentamos a una persona que sabía cómo moverse dentro del hospital. No siempre se hacía pasar por paciente sino por personal médico, y en distintos turnos daba versiones diferentes", explicaron desde la institución.



Por el momento, la investigación continúa en manos de la policía, que trabaja para esclarecer el móvil del intento de sustracción y la participación de posibles cómplices. Hay dos personas identificadas y detenidas.



En cuanto al protocolo de seguridad, el hospital cuenta con un sistema mixto entre vigilancia privada, presencia policial, comunicación por grupos de WhatsApp y radios internas. Se están reforzando las medidas de control de acceso, principalmente en horarios de alta circulación, considerados puntos críticos.