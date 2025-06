Valdés garantizó el triunfo del oficialismo por "el amplio respaldo ciudadano"

Viernes, 13 de junio de 2025



El gobernador Gustavo Valdés lideró un nuevo acto de Vamos Corrientes en la ciudad de San Luis del Palmar. Fue frente a una multitud de múltiples partidos que apoyan al oficialismo, con una nutrida presencia de legisladores e intendentes.



El gobernador Gustavo Valdés lideró este jueves un nuevo acto de Vamos Corrientes en la ciudad de San Luis del Palmar, junto al vicegobernador Pedro Braillard Poccard, donde aseguró que "todavía no presentamos nuestros candidatos, sin embargo la ciudadanía igualmente nos está respaldando ampliamente y eso quiere decir que, sin lugar a dudas, vamos a estar ganando en primera vuelta". Fue frente a una multitud de múltiples partidos que apoyan al oficialismo, con una nutrida presencia de legisladores e intendentes, destacándose entre ellos, el anfitrión, Reni Buján; el de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés y el de Capital, Eduardo Tassano.



El mitin tuvo lugar en el Club Juventud Naciente, cuyas instalaciones estuvieron colmadas de militantes de los diversos partidos que ya expresaron su adhesión a Vamos Corrientes, la alianza que lidera el gobernador Valdés para dar continuidad a su gestión basada en los pilares de desarrollo, modernización e inclusión con énfasis en la generación de empleo genuino mediante la industrialización, producción y educación de calidad con igualdad de oportunidades, según explicó en la ocasión.



"Hoy estamos todos acá como militantes de Vamos Corrientes, la alianza más fuerte que va a ganar las próximas elecciones con coraje, convicción y rumbo, porque sabemos lo que buscamos para la provincia", sostuvo Valdés al cerrar los discursos de la noche.



Y comparó a Vamos Corrientes con las alternativas opositoras, al considerar que "en estas elecciones vamos a tener que elegir si votamos a quienes quieren venir a conquistar la provincia de Corrientes para ponernos de rodillas y llevarnos sometidos a Buenos Aires o vamos a votar por nuestra querida provincia". Y agregó: "No votemos por los que antes nos dejaron solos ni tampoco escuchemos ahora los nuevos cantos de sirenas".



"Lo que queremos en Corrientes es vivir en paz, sin divisiones, y hoy estamos viendo esa violencia que se vive en Buenos Aires, que nosotros no la estamos sufriendo, porque en Corrientes tenemos paz social, tranquilidad y no tenemos deuda", aseguró el mandatario provincial. Y señaló que "todo esto lo hicimos con mucho esfuerzo, con Pedro Braillard Poccard, con fuerza y dignidad".



Luego arengó: "Y lo vamos a seguir haciendo, porque estamos amalgamando una idea de provincia con el compromiso de miles de militantes, eso nos hace invencibles y lo vamos a demostrar en las próximas elecciones. Nos damos cuenta de eso, porque todavía no presentamos nuestros candidatos, sin embargo la ciudadanía igualmente nos está respaldando ampliamente y eso quiere decir que, sin lugar a dudas, vamos a estar ganando en primera vuelta".