Una familia necesita $1.110.624 por mes para no ser pobre Jueves, 12 de junio de 2025 La Canasta Básica Total registró un incremento de $561, entre abril y mayo Una familia tipo necesita $1.110.624 por mes para no ser pobre

Una familia de cuatro personas necesitó en mayo un ingreso mensual de $1.110.624 para no caer bajo la línea de la pobreza. Así lo afirmó el Indec en su último estudio de Canasta Básica Total (CBT) y Canasta Básica Alimentaria (CBA).



Cabe recordar, que la CBT mide el total de gastos que debe hacer una familia tipo para cubrir el 100% de sus necesidades en el transcurso de un mes, por lo que aquellos hogares con ingresos inferiores a ese monto ($1.110.624) son técnicamente considerados "pobres". En el transcurso del últimos mes, la CBT presentó una variación de sólo 0,1%, lo que se tradujo en un aumento de $561 respecto a al mes anterior.





Por su parte, la CBA se centra en el costo de los alimentos mínimos necesarios para el mismo grupo familiar. Las viviendas que no llegan a cubrir la canasta alimentaria son consideradas "indigentes". En este caso, la CBA fue de $500.281 para un hogar de cuatro integrantes, lo que implica una baja del 0,4% en comparación con abril.