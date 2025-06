Sindicatos docentes reclaman paritarias a la Nación y no descartan un paro Miércoles, 11 de junio de 2025

El secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), José Gea, habló este miércoles respecto a la situación nacional de los educadores en relación a la política del Gobierno nacional de no convocar a paritarias. En este sentido, dijo que no se descarta un paro nacional. Vale recordar que la ACDP está nucleada a nivel nacional a la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).



"A nivel nacional se transmitió que las paritarias no se van a realizar más, sino va a ser ya una reunión de los ministros en el Consejo de Educación, corriéndonos a los sindicatos. Estamos buscando consensuar todos para poder ver cómo avanzamos en ese sentido, si a través de alguna propuesta formal o alguna medida de fuerza de ser necesario", dijo Gea y agregó: "La representación de los trabajadores es necesario y más aún en estos tiempos que estamos viviendo con este Gobierno nacional".



Para Gea, "con los DNU, con los decretos que sacan, que van corriendo del escenario a todas las organizaciones y asociaciones, ataca la organización de la misma sociedad en este sentido y creo que la demostración que se hace cada miércoles frente al Congreso muestra cierta negatividad a lo que el Gobierno nacional va proponiendo".