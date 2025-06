"Están apretando a un juez para que firme la condena a Cristina Kirchner"

Martes, 10 de junio de 2025

Oscar Parrilli anunció un estado de alerta en el PJ y una movilización pacífica contra la "persecución" a Cristina Kirchner. Además, alertó sobre la fuga de 3000 millones de dólares desde diciembre y criticó la nueva deuda.



El senador nacional Oscar Parrilli habló sobre la reunión del PJ realizada este lunes, resaltando que "fue muy importante la reunión. Muchísimos compañeros se acercaron, de todos los sectores del peronismo. Se demostró mucha bronca".



En una entrevista por radio AM 530, el dirigente peronista señaló que "se están formando equipos de trabajo, acciones. Se resolvió el Estado de Alerta. Hay que estar muy atentos", destacando la creación de grupos operativos y la necesidad de mantenerse alerta.



Parrilli enfatizó: "Nosotros estamos tomando medidas permanentemente. Ayer hubo muchas ideas. No vamos a esperar que el tiempo pase. Tenemos que aventar esta idea. Ahora dicen que no va a ser esta semana, que va a ser la que viene. Están apretando a un juez para que firme. Lo único que falta es que bombardeen la Plaza de Mayo".