Polémica sobre Miss Inglaterra por "explotación"

Jueves, 5 de junio de 2025

A pesar de las celebraciones, se ha desatado la polémica en torno a Milla Magee, la actual Miss Inglaterra, y sus comentarios. Magee ha acusado a los organizadores de aprovecharse de las concursantes.

Se celebró en la India la 72ª edición del concurso de belleza Miss Mundo y la tailandesa Opal Suchata Chuangsri fue coronada. Chuangsri se impuso a 108 concursantes en el certamen celebrado el sábado en la ciudad de Hyderabad, en el sur de la India. Hasset Dereje Admassu, de Etiopía, fue la primera finalista del concurso. Chuangsri recibió la corona de manos de la ganadora del año pasado, Krystyna Pyszková.



En declaraciones a "ANI", Chuangsri declaró que le encantaría trabajar en Bollywood si surgiera la oportunidad. Y dijo: "Me siento muy feliz y orgullosa. Es un honor llevar la primera corona de Miss Mundo a Tailandia. Espero haberles hecho sentirse orgullosos".



A pesar de las celebraciones, se ha desatado la polémica, ya que Milla Magee, la actual Miss Inglaterra, ha acusado a los organizadores del certamen de Miss Mundo de utilizarla como escaparate. Según "The Guardian", Magee aceptó participar en el certamen de Miss Mundo 2025 para promover su campaña en favor de la inclusión de la reanimación cardiopulmonar en los programas escolares. Sin embargo, se marchó antes de la gran final del sábado, diciendo que se sentía "explotada", que ella y otras mujeres habían sido utilizadas como entretenimiento para los inversores.





Los organizadores de Miss Mundo respondieron con un comunicado en el que se referían a "declaraciones falsas y difamatorias" que, según ellos, eran "completamente infundadas e incoherentes con la realidad de su tiempo con nosotros". Julia Morley, directora ejecutiva de la organización, concedióuna entrevista al periódico "Hindu" en la que acusaba a Magee de marcharse porque "creía que no tenía ninguna oportunidad en el concurso".



Magee respondió diciendo que los comentarios de Morley eran "vengativos y muy amargos" y que se marchó porque quería defender aquello en lo que cree, y que la visión del concurso no coincidía con sus valores. "Sentí que me habían alimentado con una falsa narrativa de este sistema que promueve la "belleza con un propósito", que se supone que tiene que ver con la defensa y lo que defiendes. Y pensé, bueno, esta es una buena oportunidad para mí en un escenario global para poder hablar de "Go Far with CPR" [su campaña sobre reanimación cardiopulmonar]. No se trata de mí en el escenario, ni de lo que llevo puesto, ni mi aspecto", declaró. Magee dijo que tanto ella como los demás concursantes estaban allí más bien para entretener a los invitados, con escasas oportunidades de promocionar sus causas.