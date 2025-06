La ONU denunció que Israel convirtió la entrega de comida en "una trampa mortal" para los palestinos

Miércoles, 4 de junio de 2025



Primero destruyeron la mayor parte de la Franja de Gaza mientras bloqueaban el ingreso de alimentos, medicamentos y combustible. Cuando la hambruna de dos millones de palestinos se volvió una amenaza real e Israel. los asesinó de hambre.



Primero destruyeron la mayor parte de la Franja de Gaza mientras bloqueaban el ingreso de alimentos, medicamentos y combustible. Cuando la hambruna de dos millones de palestinos se volvió una amenaza real, Israel impuso un nuevo esquema de distribución de ayuda que ya terminó con civiles hambrientos asesinados.



"En Gaza, la distribución de ayuda humanitaria se ha convertido en una trampa mortal", denunció en las últimas horas la agencia de la ONU para los refugiados palestinos y volvió a pedir, rogar, que Israel dé marcha atrás con su nuevo plan para entregar a través de una cuestionada empresa de Estados Unidos alimentos a los más de dos millones de palestinos que están al borde de una hambruna, según viene advirtiendo la iniciativa internacional IPC que hace un seguimiento de las peores crisis humanitarias en el mundo.



Después de casi tres meses de bloqueo total y que bebés y niños comenzaran a morir desnutridos, la presión internacional escaló a niveles inéditos y el Gobierno de Benjamin Netanyahu permitió el ingreso de los primeros camiones con comida, pero sólo autorizó que la distribuya una opaca empresa manejada por ex militares estadounidenses y empresarios israelíes comprobados vínculos con el ejército de su país. La ONU y las organizaciones humanitarias internacionales que hace décadas trabajan en el devastado y empobrecido territorio y que se han convertido en la principal voz de denuncia contra los crímenes israelíes fueron vetadas. El resultado: caos, violencia y decenas de palestinos hambrientos asesinados.



El nuevo plan israelí comenzó a funcionar hace una semana, el lunes 26 de mayo. La llamada Fundación Humanitaria para Gaza, como se llama la opaca empresa estadounidense, construyó una jaula enorme y armó filas de cientos de palestinos desesperados que, pese al encierro, esperaron para conseguir una caja de alimentos que, además, en nada refleja las posibilidades de cocinar de los habitantes de la Franja donde las cocinas escasean, el gas es casi inexistente y el agua potable, un lujo. Como ya habían adelantado las agencias de la ONU y las organizaciones humanitarias, la empresa norteamericana no sabía o no quiso distribuir correctamente las cajas de ayuda y terminó habiendo una estampida, mezclada con disparos, que según el ejército israelí fueron de "advertencia".