YPF firmará un acuerdo con la mayor petrolera italiana para exportar GNL

Miércoles, 4 de junio de 2025

El titular de la petrolera estatal, Horacio Marín, confirmó en Ámbito Debate que viajará con el Presidente a Italia para el viernes rubricar el proyecto por 12 millones de toneladas de gas por año, que incluye la construcción de dos barcos.



YPF firmará el próximo viernes un acuerdo con Eni, la mayor empresa energética italiana, para exportar GNL desde Argentina. La noticia fue confirmada por el titular de la empresa estatal, Horacio Marín, en Ámbito Debate. Se trata de un proyecto por 12 millones de toneladas de gas por año, que incluye la construcción de dos barcos en las costas de Río Negro. Se estima que estará vigente entre 2028 y 2029.



"Es un documento muy importante, venimos trabajando muy bien con la empresa Eni y luego de este acuerdo seguramente va a entrar otra empresa muy importante que todavía no puedo decir quién. A mí me gusta que siempre lo comunique la otra compañía, no nosotros", adelantó Marín sobre proyecto "Argentina GNL".



La iniciativa incluye la producción de gas natural desde Vaca Muerta, como así también el transporte, la licuefacción y la exportación. Todo será desde las dos unidades flotantes de GNL por 6 millones de toneladas por año cada una.



Marín anticipó que se trata de un contrato "para 50 millones de metros cúbicos de exportación, el cual venimos trabajando bien con la empresa" y aclaró que para fin de este año se espera firmar el acuerdo final. "Van a ser dos barcos, cada uno de 6 millones de toneladas, que son los más grandes que se están construyendo en el mundo".



"Eni es nuestro socio estratégico que tiene muchísimo conocimiento en el offshore y estaba trabajando con esta compañía, así que se se dio, como se dice, que se alinearon todos los planetas", sumó el titular de YPF, quien indicó que "el GNL hace 16 meses nadie pensaba que podía ser una realidad y la verdad que estamos muy avanzados.



La firma del acuerdo se llevará a cabo en Italia con la presencia del presidente de YPF, Horacio Marín, y del CEO de Eni, Claudio Descalzi, quienes en el mes de abril habían sellado Memorando de Entendimiento (MOU) entre las empresas. También estarán presentes el presidente Javier Milei y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.



El viernes se rubricará la segunda fase del acuerdo (conocido como s of agreement) que es la previa a la Decisión Final de Inversión, que se llevará a cabo antes de que finalice el año.