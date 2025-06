Firmaron 12 Gobernadores el convenio de adhesión al régimen de Ganancias

Martes, 3 de junio de 2025

Se trata de las adhesiones al nuevo régimen simplificado de Ganancias que el Gobierno busca firmar con los mandatarios provinciales. El oficialismo apunta también a sumar apoyos para la nueva Ley Penal Tributaria que enviará al Congreso.



La Casa Rosada mantuvo este martes un encuentro entre las 14:30 y las 15 con Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), y Gustavo Saenz (Salta). Hugo Passalacqua (Misiones) envió a su ministro de Economía, Adolfo Safrán. Carlos Sadir (Jujuy) ya estuvo en Balcarce 50 a la mañana.



Los seis gobernadores asistieron a la Casa de Gobierno luego de finalizar la cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que comenzó a las 11. El encuentro estuvo enfocado en los reclamos por la caída de la coparticipación y por la baja inversión en la obra pública. Asistieron dieciocho mandatarios presentes, entre ellos Axel Kicillof (Buenos Aires) y Jorge Macri (CABA).



El Gobierno reconoce que no cuenta con las adhesiones de seis gobernadores -cinco opositores y un aliado- para el nuevo régimen de información fiscal. Se trata Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). En Nación mantienen la postura de aplicarles sanciones mediantes restricciones de acceso a la información de los contribuyentes.



El Ejecutivo apunta a que las provincias se comprometan públicamente a no solicitar información sobre los consumos personales y el patrimonio de las personas que se suscriban al nuevo esquema, que entrará en vigencia el 1 de junio. Este abarca topes de $50.000.000 para transferencias de individuos, de $10.000.000 para extracciones y para compras informales sin requisitos de presentación de papeles y de $100.000.000 para tenencias en sociedades de bolsa y para plazos fijos.



La Casa Rosada tiene previsto oficializar esta semana la presentación de la iniciativa que modifica la Ley Penal Tributaria y de Procedimiento Fiscal. En Balcarce 50 sostienen que lo comunicarán a través de una conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni. "Faltan cerrar algunos detalles. No está todo listo", expresan.



La mesa técnica del presidente trabaja en cambios sobre el marco jurídico para reducir a dos o tres años los plazos de prescripción penal para delitos tributarios. Es el tiempo en el que el fisco puede juzgar hacia atrás la evasión. Intentará elevar además el monto a partir del cual la evasión tributaria se considera delito de $1.500.000 a $100.000.000.



La iniciativa no contiene modificaciones a la Ley Penal Cambiaria, que establece como ilegal la compra de moneda extranjera en el mercado informal. En el oficialismo argumentan que puede "perjudicar" la liquidación de exportaciones junto con la secuencialidad del programa económico si realizan cambios antes de 2026.