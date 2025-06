En su Bicentenario, Valdés destacó la vocación de desarrollo de Bella Vista

Martes, 3 de junio de 2025

En un emotivo acto celebrado en el Polideportivo Julio César Cossani, el gobernador Gustavo Valdés presidió este martes el 200º aniversario fundacional de Bella Vista resaltó que fruto del esfuerzo de su gente, es la zona más productiva e industrial.



Fue así que al iniciar sus palabras, el mandatario se refirió a Ferré como fundador de la localidad y uno de las próceres históricos de Corrientes. "Ferré fue quien marcó el rumbo de lo que debía ser nuestra provincia. En tiempos difíciles, decidió fundar ciudades como Bella Vista, Empedrado y Mercedes para fortalecer la identidad y el destino de los correntinos", expresó.



En ese contexto, Valdés destacó que Ferré no solo fundó ciudades, sino que también trazó las bases institucionales de Corrientes: "Fue el primero en entender que debíamos tener nuestra propia Constitución, y que era el pueblo correntino quien debía decidir su destino. El sillón del gobernador, aún hoy, lleva su nombre en homenaje a su legado".



Respecto a Bella Vista, el mandatario rememoró episodios complejos de su historia, como el saqueo sufrido durante la Guerra de la Triple Alianza, y valoró la capacidad del pueblo de sobreponerse al dolor. "Bella Vista se levantó en armas junto a toda la provincia para recuperar lo que le pertenecía", sostuvo, al tiempo que recordó la muerte heroica del hijo de Pedro Ferré en combate naval.



Con la vista puesta en el porvenir, Valdés subrayó el potencial productivo e industrial de la localidad. "Bella Vista es hoy la zona más productiva e industrializada de Corrientes, fruto del esfuerzo de su gente. Tenemos historia, cultura, ciencia, pero necesitamos agregar dos palabras más: trabajo y compromiso", afirmó.



Finalmente, convocó a la comunidad a mirar hacia adelante con decisión y unidad: "No bajen los brazos. Aprendamos del pasado para construir un futuro venturoso. Vamos bellavistenses, vamos correntinos, hagamos de esta provincia la que soñó Pedro Ferré".



Noelia Bazzi y los 200 años de historia

"Hoy abrazamos 200 años de historia –escrita en guaraní y en castellano-, de identidad y memoria colectiva", inició su alocución la intendente local, Noelia Bazzi, recordando que la ciudad anfitriona "fue fundada por Pedro Ferré, y levantada por miles de manos anónimas".



En este marco, la jefa comunal agradeció "a aquellos habitantes que pusieron la primera piedra fundacional", a la vez que destacó al "inmigrante que trajo su idioma y su oficio".



En materia productiva, la intendenta dio las gracias "al que sembró para construir la Bella Vista que nos ilusiona", remarcando que "hay que mirar para adelante, no conformarnos y trabajar más", en materia productiva.



"Gobernar no es solo administrar, es inspirar, abrazar la esperanza de un pueblo que merece mucho más", añadió la misma, instando al esfuerzo de sus coterráneos.



Asimismo, Bazzi deseó que "este bicentenario nos encuentre con los pies en la tierra y los ojos en el futuro; y que nunca dejemos de gritar con orgullo ‘¡Yo soy de Bella vista!’", expresó a modo de cierre.



Herederos de valentía y vocación de progreso

Ricardo Leconte, ex gobernador de la provincia de Corrientes, tomó la palabra como uno de los descendientes de Pedro Ferré y destacó como "una honra superlativa" el formar parte de su linaje.



En un repaso minucioso de hechos históricos desde 1810 hasta la sanción de la Constitución Nacional de 1853, Leconte destacó "la personalidad sólida, con sentido de responsabilidad y visión de futuro con esfuerzo" de los correntinos. Enumeró entre otros sucesos relevantes a la revolución de los comuneros, la participación de los Cazadores Correntinos durante las invasiones inglesas, a la participación de héroes como el Tamborcito de Tacuarí, José de San Martín, Carlos María de Alvear y al Sargento Juan Bautista Cabral entre sus personalidades más representativas de esa personalidad con vocación de compromiso.



Leconte recordó además la fecha de 1824 como la primera elección de Pedro Ferré como gobernador, y su compromiso de permanecer en el cargo solamente hasta que concluyera la guerra con el Brasil. "Su gobierno fue de progreso, fundó ciudades como bella vista, y avanzo en el crecimiento institucional de Corrientes y el país para construir una Republica Federalista. Era carpintero de ribera, constructor de barcos con gran espíritu práctico, el manejo de los negocios públicos hizo de él con el tiempo un estadista provincial de mérito en su época", destacó.



En otro párrafo, el ex gobernador recordó la participación de corrientes en batallas contra Rosas, y el levantamiento contra él al formar el Ejército Grande en 1851. "Toda esta etapa del gobierno de Ferré, de extraordinaria valentía, es una de las más heroicas de Corrientes y el país", aseguró.



Entre otros méritos, lo mencionó a su antepasado como representante y vicepresidente de la Convención Constituyente de Santa Fe que terminó con la sanción de la Constitución Nacional en 1853, así como el desempeño de Ferré como senador Nacional y la muerte de su hijo, José, en el combate de Punta Cuevas durante la guerra contra el Paraguay.



"Pedro Ferré fue la expresión del alma de Corrientes, por su vocación de construir una República federal, por su valentía, por su vocación de progreso, el mejor homenaje que podemos hacerle en esta fecha tan especial es afirmar como un juramento íntimo, viva la patria de todos por la que luchó pedro ferre, viva pedro ferre, fundador de bella vista, hace 200 años, viva bella vista que creció con el trabajo de sus hijos y su vocación de progreso. Dios no de fuerzas y convicción para hacer dignos del juramento. Será el mejor homenaje a la fundación de bella vista, y a la mayor justicia para todos", aseguró al final.



El acto

En el inicio al acto, se entonaron, las estrofas del Himno Nacional Argentino y del Himno a Pedro Ferré, respectivamente, de parte del tenor Juan Manuel Martínez.



Luego, los padres Ariel Acuña, Marcelo Miño, Gregorio Valenzuela llevaron adelante la invocación religiosa, conjuntamente con la bendición de banderas de Bella Vista y de ceremonia, en conmemoración del Bicentenario.



En la oportunidad, los descendientes de Pedro Ferré entregaron una copia del testamento para ser colocado en el Museo Histórico de Bella Vista.



Continuando, tuvo lugar la interpretación de la canción oficial de Bella, de autoría de Edgardo Alfredo "Canario" Beltrán y para culminar, se efectuó una representación artística referida a la historia del pueblo.



Ofrendas florales y descubrimiento de placa

Como parte de las actividades en conmemoración del Bicentenario de Bella Vista, previo al acto, en la Plaza Pedro Ferré, el gobernador Gustavo Valdés, junto a la intendente Noelia Bazzi y demás autoridades, procedió al izamiento del Pabellón Nacional, tras lo cual se realizaron las ofrendas florales, descubrimiento y bendición de placa alusiva al aniversario, en el monumento del Brigadier Pedro Ferré.



A través de sus redes sociales, el mandatario expresó: "Hoy es el Bicentenario de Bella Vista, ciudad fundada por Pedro Ferré en 1825 y que se yergue, linda, sobre el río Paraná" y acotó que en esta tierra rica, productiva, hecha con el trabajo y la calidez de sus vecinos, "iniciamos la conmemoración de su historia y la celebración su presente".



En ese marco, las ofrendas florales depositadas fueron en representación del Gobierno de Corrientes, Municipalidad de Bella Vista, Concejo Deliberante, Cámara Empresarial de Bella Vista, Hospital El Salvador y Sociedad Rural de Bella Vista, entre otras.



Cabe mencionar que las celebraciones continuarán esta tarde a las 16 horas con el Desfile Cívico – Militar en calle Buenos Aires, desde Angel Bruzzo hasta Tucumán.



Luego, a las 18 horas, en la Plaza Pedro Ferré se procederá al arrío del Pabellón Nacional y a partir de las 19, en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen se concretará la celebración de la Santa Misa a cargo del Arzobispo de Corrientes, José Adolfo Larregain.