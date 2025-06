Una joven figura ocupará el lugar de Messi ante Chile Jueves, 5 de junio de 2025 Tal como había anticipado Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido, el capitán no estará desde el arranque y podría jugar algunos minutos en el segundo tiempo.

Lionel Messi no será titular en el choque entre la Selección argentina y Chile por las Eliminatorias Sudamericanas esta noche, en Santiago. Tal como había anticipado Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido, el capitán no irá desde el arranque pero podría jugar algunos minutos en el segundo tiempo.



Su lugar será ocupado por Nicolás Paz, una de las jóvenes figuras de la Scaloneta, que viene de tener una gran temporada en el Como de Italia, y podría regresar al Real Madrid luego del Mundial de Clubes.



Según lo que puso saber TN, Messi no saldrá desde el arranque ya en el cuerpo técnico buscan preservar la condición física del capitán argentino, que el último sábado fue titular en la victoria del Inter Miami. Más allá de que el rosarino no tiene ninguna dolencia, la intención es bajarle la carga de minutos partidos.



Algo similar ocurre con Lautaro Martínez, quien tampoco estará ante Chile dado que el último sábado disputó la final de la Champions League con el Inter, y recién se sumó al plantel este miércoles.



Messi volvería a ser titular el próximo martes cuando la Argentina enfrente a Colombia en el Monumental. Allí también podrán volver otros jugadores como Enzo Fernández, Nicolás Otamendi y Leandro Paredes, que no jugarán esta noche, ya que deberán cumplir una fecha de suspensión.



La Albiceleste ya consiguió su clasificación a la próxima Copa del Mundo, que tendrá sede en México, Estados Unidos y Canadá. Además, hace seis partidos que no pierde: ganó cinco (entre ellos la goleada 4-1 frente a Brasil) y empató el restante.