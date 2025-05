Valdés: "Lo más significativo de la cultura es la lectura"

Lunes, 19 de mayo de 2025



Este lunes, en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, el gobernador Gustavo Valdés encabezó la entrega de subsidios a 32 bibliotecas populares, entre Capital y el Interior; inversión realizada a través de Lotería Correntina.

En este contexto, el mandatario remarcó la importancia de la lectura en la comunidad correntina, considerando, que "no hay nada que reemplace a un buen libro", añadiendo que "gobernar es parte de ensanchar la cultura".



Esta ayuda económica se enmarca en el permanente apoyo hacia las manifestaciones culturales por parte del Gobierno de Corrientes, ratificando el compromiso de seguir invirtiendo en el fomento y desarrollo de estas instituciones a lo largo y a lo ancho de la provincia.



Bibliotecas: apuntando a que trasciendan en el tiempo



Iniciando su alocución, el gobernador Valdés habló sobre la trascendencia que deberían tener las bibliotecas populares en el tiempo, diciendo que "el libro nunca va a morir, siempre estará vigente". "No hay nada que reemplace a un buen libro, porque contagia el alma del conocimiento y saber de otras personas, es una transmisión humana que se pone en contacto solamente a través de lo que se lee y se piensa", agregó, a la vez que sostuvo que "gobernar es parte de ensanchar la cultura".



Es por eso que este año se decidió triplicar el monto del subsidio. "Hoy estamos trabajando bien con Lotería, eso significa que podemos disponer de estos recursos", explicó a la vez que alentó a la sociedad a que done los libros que ya no necesita: "Es un acto de amor hacia el otro".



"Algunos creen que invertir en cultura es tirar la plata, pero la cultura es lo único que hace volar el alma del ser humano", defendió luego, haciendo referencia también al esfuerzo presupuestario del Gobierno en tal ámbito. "Tenemos por ejemplo a la feria ArteCo, que comienza en unos días, algo que es maravilloso para ir a ver. También tenemos muchos museos y hemos generado propuestas culturales como nunca antes".



Sobre el final de su discurso, hizo lugar al pedido de las bibliotecas populares de mandar ejemplares de las publicaciones del Ministerio de Educación para sus estanterías. "Esperemos que sigan por este camino de trabajo", cerró diciendo a los representantes de estas bibliotecas.





"Enorme alivio para nuestras bibliotecas populares"



En representación de las Bibliotecas Populares de la provincia, la presidenta de la Federación Correntina de Bibliotecas Populares, Natalia Saya, destacó la importancia del apoyo económico recibido por parte del gobierno provincial. "Es un honor recibir esta gran ayuda económica, que ya hemos comenzado a utilizar. Esto significa un enorme alivio para nuestras bibliotecas populares, permitiéndonos asistir a eventos culturales destacados, como la Feria Internacional del Libro", expresó Saya.



La referente cultural resaltó que, gracias a este apoyo, pudieron asistir 41 de las 50 bibliotecas populares al evento internacional, aprovechando así los beneficios para la adquisición de nuevo material bibliográfico. "Esto es un caramelito para nuestros socios, que tienen un apetito voraz por literatura actualizada", indicó.



Además, agradeció especialmente a la presidenta del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin por acompañar a la delegación en su viaje y destacó que Corrientes es una de las provincias con más bibliotecas de este tipo y una de las tres que reciben aporte económico del Gobierno provincial. "En nuestros encuentros siempre comentamos este gran apoyo y muchos nos preguntan cómo hacemos: insistir, insistir e insistir", comentó.



Al respecto, Kunin destacó que el monto del subsidio de este año triplica a los anteriores, lo que permite adquirir más ejemplares.



Por último, aprovechando la presencia de la ministra de Educación, Práxedes López, Saya solicitó que los materiales bibliográficos elaborados por esa cartera lleguen también a las bibliotecas populares. "Hay bibliotecas, como la mía en Mercedes, que funcionan dentro de escuelas, pero lamentablemente no recibimos estos ejemplares. Pedimos que envíen algunos más para que lleguen a las bibliotecas", concluyó.



Interventor de Lotería Correntina



Por su parte, el interventor de Lotería Correntina, Javier Bee Sellares, valoró el rol de las bibliotecas populares y de quienes las sostienen día a día. "Para mí son héroes que llevan adelante esta tarea tan encomiable", afirmó con énfasis, al tiempo que recordó que las utilidades del organismo a su cargo "vuelven a la comunidad correntina" mediante subsidios, conforme lo establece la ley de creación de la Lotería.



"Pocos hechos son tan significativos como este", sostuvo, destacando la importancia de que estos anuncios se realicen en Casa de Gobierno. En un contexto social atravesado por las redes y el entretenimiento digital, remarcó: "Buscar que un niño, a través de un libro, haga volar su imaginación, es un concepto que perfora socialmente y llega a lo más profundo de la familia".



Finalmente, subrayó la decisión del gobernador Valdés de "apuntalar lo social" a través del acompañamiento a instituciones que fortalecen los lazos comunitarios. "Estamos muy orgullosos de estar en este camino y de acompañar esta línea específica de gestión pública", concluyó.



Bibliotecas subsidiadas



Recibieron subsidios las bibliotecas Carlos María de Alvear (Alvear); Sarmiento (Bella Vista); Mario Isaac Portillo (Chavarría); Arandú, Fecobip, Fray Luis de Bolaños, José Francisco de San Martín, Ñañuvá, Ricardo Mariño y Josefina Contte (Corrientes Capital); Dr. José Alfredo Ferreira (Esquina); Víctor E. Navajas Centeno (Gobernador Virasoro); Barrios del Sur, Domingo F. Sarmiento y Marta Elgul de París (Goya); Domingo Faustino Sarmiento, Isabel S. Aquino, Literaria Belgrano y San Martín (Mercedes); San Cosme (San Cosme); Juan Bautista Alberdi (San Luis del Palmar); Manuel Lainez, Marcelino Elizondo y Villa Fedullo (Monte Caseros); Rivadavia ACYAC y Cuatiá Rendá (Curuzú Cuatiá); Mariano Moreno (Mocoretá); Juan Manuel Rivera (Caá Catí); San Martín (San Roque); Carlos Spano (Ituzaingó); Francisco Madariaga (Santa Rosa); y Bernardino Rivadavia (Santo Tomé).