Enorme hundimiento abre cráter y alarma a vecinos

Jueves, 15 de mayo de 2025

Un socavón de grandes proporciones apareció en plena calle del barrio Juan de Vera, generando preocupación y reclamo urgente de los vecinos. El peligro se extiende a las viviendas linderas, algunas con antigüedad, que ya presentan signos de deterioro

A escasas cuadras de importantes arterias como la avenida Teniente Ibáñez y Guastavino, y no lejos del cementerio San Juan Bautista, un alarmante hundimiento de calzada se registró el pasado sábado en la calle Pizarro al 2700, en el barrio Juan de Vera de esta Capital. Lo que comenzó como un pozo se ha convertido en un socavamiento de dimensiones considerables, representando un riesgo no solo para el tránsito, a pesar de su señalización, sino también para la integridad de las viviendas cercanas.



Según denunció el Foro de Organizaciones Vecinales (Forve) de Corrientes a través de sus redes sociales, los vecinos de la zona han solicitado la intervención de las cuadrillas municipales desde el sábado, pero hasta el momento no han obtenido respuesta. La indignación crece entre los frentistas, en su mayoría adultos mayores, ante la inacción frente a este peligroso socavamiento en medio de la calle Pizarro, casi esquina Colón.



La organización vecinal relata que, tras insistentes reclamos, operarios de Aguas de Corrientes se limitaron a vallar el cráter horas después de su aparición, sin que hasta el día de ayer se iniciaran trabajos de reparación. La preocupación de los habitantes de la cuadra se intensifica ante la falta de interés estatal, el riesgo de nuevos derrumbes y el peligro que esto representa para sus hogares, muchos de ellos construcciones antiguas que ya comienzan a mostrar rajaduras en sus paredes. A esto se suma la rotura de caños de conexión debido al tránsito de motos sobre las veredas, buscando esquivar el hueco.



Forve también alertó sobre otro socavamiento en la ciudad, esta vez en un antiguo desagote sobre la calle 20 de Mayo, en el barrio Sol de Mayo. Los vecinos observan con inquietud cómo las recientes lluvias intensas han acentuado el deterioro de un precario canal, dejando al descubierto un peligroso chapón oxidado. Ante esta situación, la organización vecinal ha presentado un proyecto de resolución al Concejo Deliberante y un petitorio al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, solicitando un plan de obras integral para mejorar el sistema de desagüe y la calidad de vida de los vecinos de la zona.