Cuál es el efecto de la palta en el hígado

Viernes, 9 de mayo de 2025

Esta fruta, también conocida como aguacate, tiene propiedades que pueden proteger órganos vitales. Los especialistas destacan su potencial antiinflamatorio y su capacidad para reducir grasas acumuladas.



Cuida el corazón: por su contenido en fitoesteroles, ayuda a reducir el colesterol LDL y los triglicéridos.



Regula el azúcar en sangre: su riqueza en fibra y grasas saludables estabiliza los niveles de glucosa, crucial en casos de prediabetes o diabetes tipo 2.



Favorece la saciedad y el control del apetito, contribuyendo así a la pérdida de peso cuando se la integra en dietas equilibradas.



Aumenta la masa muscular: al aportar energía y proteínas, es útil en combinación con actividad física.



Mejora la piel y retrasa el envejecimiento, gracias a su contenido de vitamina C, esencial para el colágeno.



Estimula la memoria y protege el cerebro, por su alto contenido de omega-3.



Eso sí, los expertos enfatizan que su consumo debe ser moderado: entre medio y un aguacate diario es lo ideal. Superar esa cantidad puede tener efectos adversos, como distensión abdominal o aumento de peso, por su densidad calórica.



¿La palta aumenta el colesterol?



Esta es una pregunta común, especialmente en personas con antecedentes de dislipidemia. La respuesta es clara: no solo no lo aumenta, sino que puede ayudar a reducirlo. Las grasas monoinsaturadas de la palta sustituyen de forma saludable a las grasas saturadas presentes en carnes rojas, lácteos enteros y frituras, todas ellas responsables de elevar el colesterol malo (LDL).



La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) respalda este enfoque, alineado con la dieta mediterránea, que prioriza alimentos como el aceite de oliva, frutos secos y aguacate para mejorar el perfil lipídico y prevenir enfermedades cardiovasculares.



Además, los ácidos grasos omega-3, presentes también en este fruto, contribuyen a disminuir los triglicéridos hepáticos y la inflamación sistémica, dos factores críticos en personas con enfermedades metabólicas.