El alcohol y el tabaco es solo un vicio y tienen menor inflación que los alimentos Miércoles, 7 de mayo de 2025 En lo que va del año, el rubro que mide el comportamiento de precios de bebidas etílicas y el cigarrillo es uno de los que menos variación presentó: 3,1%; solo superado por Prendas de vestir y calzado (1,8%). No obstante, fumar y tomar hoy es un 41,2% más caro que hace 12 meses.

Según el último reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado, hasta el momento, por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), al cierre del primer trimestre de 2025, el Nordeste (integrado por las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones) tenía los menores indicadores inflacionarios del país en las tres unidades de medición (intermensual, en lo transcurrido del año y en el comparativo interanual).



Es así que en marzo, el encarecimiento del costo de vida fue del 3,1%, en lo trascurrido del año alcanzó al 7,7% y en los últimos 12 meses, el acumulado es del al 50,1%.



Dentro de los 12 ítems o rubros que mide el INDEC todos los meses, se puede analizar, en esta oportunidad, que Bebidas alcohólicas y tabaco tuvieron un indicador a la baja en marzo (0,3%), algo que no ocurre habitualmente.



Ese guarismo se justifica ya que si se subdivide ese rubro, en el tercer mes del año, el alcohol tuvo una rebaja del 0,6%, pero los cigarrillos promediaron un incremento del 0,3%.



En tanto que, en el primer trimestre de 2025, en el NEA: el vino, la cerveza y otras bebidas acumulan una remarca del 1,8% y el tabaco 5,3% (3,1% en conjunto).



Ahora, yendo al comparativo interanual, el coeficiente da cuenta que entre marzo de 2024 y el tercer mes de 2025, las bebidas alcohólicas se encarecieron 34% y los cigarrillos 55,6% (41,2% promedio conjunto).



De esta manera, se puede inferir que en 2025, los costos por tomar y fumar siguen por debajo del pulso general de la inflación, ya que al final del primer trimestre el alcohol y el cigarrillo acumulaban un encarecimiento del 3,1%, y en ese mismo período, el IPC NEA fue del 7,7%.



En el interanual, las bebidas etílicas y el tabaco promediaron un alza del 41,2% y la inflación general del Nordeste fue del 50.1% Más allá del trazado estadístico, desde este medio se recuerda que hay que beber con moderación y que el fumar es perjudicial para la salud.



Consumo masivo

El consumo masivo continúa con números negativos dado pese a la baja base de comparación con respecto a la caída registrada en 2024 y la mejora de la actividad. En marzo se contrajo 5,4% interanual y 8,6% en el acumulado del primer trimestre, según un relevamiento de la consultora Scentia, un indicador privado muy seguido en el sector. Así, encadena 16 meses consecutivos en rojo. Los productos que no son de primera necesidad siguen mostrando los peores desempeños.



"Algunas canastas comienzan a mostrar signos de recuperación y otras continúan con una situación que, por ahora, ofrece más resistencia", afirmaron desde Scentia.



En este sentido, el consumo en Alimentación creció 0,5% y Perecederos 1,2% interanual, a la vez que Bebidas con Alcohol se desplomó 18%, Bebidas sin Alcohol, 16%; Impulsivos, 15,6%; Higiene y Cosmética, 3,3%; Limpieza de Ropa y Hogar, 2%; y Desayuno y Merienda, 1,5%.