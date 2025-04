Valdés: "El Hospital de Campaña es el hospital de la vida" Lunes, 28 de abril de 2025 Reconociendo la labor de los médicos correntinos "por el trabajo que hacen todos los días", el gobernador Gustavo Valdés encabezó el acto por el quinto aniversario del Hospital de Campaña “Escuela Hogar", el cual nació durante la pandemia por Covid19

En este marco, entregó equipamientos sanitarios a más de 30 nosocomios y Centros de salud de Capital y el Interior, por un monto de $3 mil millones. En la oportunidad, además, el mandatario sostuvo que "el fortalecimiento del sistema de salud pública debe ser uno de los pilares del próximo gobierno" y anunció que el Instituto Oncológico de la Provincia llevará el nombre del Papa Francisco, en honor al Santo Padre.



En un emotivo acto encabezado por el gobernador Gustavo Valdés, la Provincia conmemoró el 5º aniversario de la creación del Hospital de Campaña “Escuela Hogar”, que marcó un hito en la lucha contra la pandemia por Covid-19. Asimismo, con el fin de continuar optimizando los servicios se entregó equipamientos a hospitales e instituciones de salud de toda la provincia.



Cabe resaltar que el nosocomio fue inaugurado en su primera etapa el 6 de mayo de 2020, exclusivamente para la atención de los pacientes con Covid-19. Es un ejemplo paradigmático de inclusión social en la historia de Corrientes.



La construcción se realizó en tiempo récord, con capacidad para 1000 camas, equipado con la más moderna tecnología y con los mejores recursos humanos disponibles. Hoy es una institución polivalente de excelencia que sigue creciendo al servicio de la salud de los correntinos.



Durante el acto, se dio lectura a la Resolución declarando de Interés Municipal dicho aniversario.



También, el ministro Ricardo Cardozo, junto a directivos del Hospital de Campaña, entregaron un reconocimiento al gobernador Gustavo Valdés, por su visionario liderazgo en la creación de esta institución, lo que representó un ejemplo de innovación y compromiso con la salud pública durante la pandemia por Covid-19”.



Asimismo, se realizó el descubrimiento de placa en conmemoración al 5º aniversario del Hospital de Campaña, celebrando su compromiso con la salud de los correntinos.



Entrega de equipamientos



En el marco del acto, el Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Salud Pública hizo entrega de equipamientos a hospitales, con el fin de continuar optimizando los servicios de toda la provincia.



Esta entrega corresponde principalmente a la adquisición de equipos médicos de alta complejidad, entre los que se encuentran: ecógrafos. equipos de rayos X, torres de laparoscopia, monitores multiparamétricos, lámparas cialíticas, máquinas de anestesia, camillas de cirugía, carros de paro y electro bisturíes. Además de otros equipamientos para quirófanos, mobiliario, elementos para neonatologías, odontología e insumos médicos.



Declaraciones de Valdés



Recordando lo que fue el inicio de la pandemia, el gobernador Gustavo Valdés señaló que el 17 de marzo de 2020, el Covid-19 empezó a llegar a la Argentina y “tuvimos que dar una orden odiosa: que la gente se vaya a sus casas”, comenzando una “batalla contra un enemigo desconocido porque no sabíamos nada del Covid-19”.



“Y luego de evaluar la situación, llegamos a la conclusión que debíamos concentrarnos en un solo lugar para hacerle frente a la pandemia: y creamos el Hospital de Campaña, para tener un lugar para 300 respiradores, con la posibilidad de hacer para 1.000 personas”, comentó el gobernador.



Con tono firme, Valdés dirigió sus palabras a aquellos que “mentían y decían que este era el Hospital de la muerte”, y contestándoles dijo: “nosotros les decimos que este es el Hospital de la vida”, remarcando además que “mucha gente pasó por acá y felizmente podemos decir que no falleció personal alguno que trabajó en este Hospital, porque tomaron los cuidados necesarios”.



Para Valdés, durante la pandemia “hubo que tener templanza y tomar decisiones duras” y aprovechó el acto para reconocer la labor de los ministros, de Salud Pública, Ricardo Cardozo, de la secretaría general de la Gobernación, Carlos Vignolo, de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, a Emilio Breard, de Infraestructura Escolar, entre otros, haciendo extensivo su reconocimiento a médicos, enfermeros, choferes de ambulancias, agentes sanitarios y todos los intendentes de la provincia que se unieron para afrontar la pandemia, en la que “como nunca antes, hubo que destinar todos los recursos del estado”.



Y dirigiéndose al ministro Ricardo Cardozo, Valdés hizo una encendida reivindicación hacia su persona: “Un humilde servidor público que hasta puso en riesgo su vida para intentar salvar a los demás”.



Fue así que comentó el gobernador que “hasta nos pedían su renuncia, cuando fue el mismo que el cargó las vacunas y dijo las voy a llevar yo donde se las necesitaba, que era a Goya y le dio un infarto en plena ruta. Puso su cuerpo y corazón por las vacunas y es necesario destacar su valor”.



Seguidamente, el mandatario indicó que seguir fortaleciendo el sistema de salud pública tiene que ser un pilar del Gobierno que vendrá y resaltó la inversión de 3 mil millones de pesos en equipamientos entregados.



Instituto Oncológico se llamará “Papa Francisco”



También, no pasó por alto y puntualizó que “estamos terminando el Instituto Oncológico de la Provincia, para que a ningún correntino le falte el tratamiento que merece para luchar contra el cáncer”. Y aprovechando la presencia en el Hospital de Campaña de Juan Fernández Xifra, sobrino-nieto del recientemente fallecido Papa Francisco, Valdés anunció que el Instituto llevará el nombre del Santo Padre, en homenaje a su memoria.



Para cerrar, Valdés puso de relieve que “todos juntos vamos a seguir construyendo la mejor salud pública para los correntinos”.



Palabras del ministro Cardozo y director del Hospital



Durante su discurso en el aniversario del Hospital de Campaña de Corrientes, el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, hizo un repaso emotivo de la gestión durante la pandemia, reconociendo a numerosas personas y equipos que fueron claves en esa etapa.



Cardozo agradeció en primer lugar al gobernador Gustavo Valdés y al ministro secretario general, Carlos Vignolo por el rigor y la exigencia diaria en la toma de decisiones. Destacó el trabajo de Angelina Bobadilla en Epidemiología, quien diariamente aportaba la información precisa necesaria para el monitoreo de la pandemia. Reconoció la labor de Luis Pérez, a cargo de los retenes en los límites provinciales como Paso Tuna, Sauce, Esquina, La Paz, Mocoretá y Paso de los Libres.



Recordó además la participación fundamental de los doctores Fabián Plano y Jorge Ojeda en el Comité de Crisis, quienes ayudaron a diseñar los circuitos sanitarios del Hospital de Campaña para evitar contagios. Elogió especialmente al infectólogo Fernando Achinelli, coordinador del área Covid, por su solvencia y liderazgo en el tratamiento de enfermedades infecciosas.



En otro tramo, Cardozo valoró el compromiso de Gustavo Imbelloni, uno de los primeros en respaldar públicamente el funcionamiento del hospital cuando enfrentaba críticas. También destacó a cinco mujeres como símbolo del esfuerzo del personal sanitario: Alejandra Ojeda (jefa de terapia), Lorena Ojeda (jefa de emergencia), Analía Giménez (clínica y dirección), Araceli Barrios (emergencias) y Milagros Quiroz (jefa de clínica).



Entre los datos de gestión, el ministro mencionó que el Hospital de Campaña atendió a casi 15.000 internados, realizó 30.000 consultas, practicó 18.000 tomografías y se aplicaron 3 millones de vacunas. También relató el esfuerzo del personal para trasladar manualmente tubos de oxígeno durante una crisis provocada por la congelación de los ductos.



Finalmente, Cardozo agradeció a todo el personal —médicos, enfermeros, mantenimiento, limpieza y cocina— y recordó la colaboración de los directores de hospitales provinciales que enviaron recursos humanos al Campaña. Reafirmó el compromiso del gobierno provincial con la salud pública, citando ejemplos como el primer implante coclear en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, cirugías neuroquirúrgicas en el Hospital Escuela y los avances en rehabilitación pediátrica.



Cerró relatando un caso reciente donde, ante la falta de respuesta de una obra social, el Ministerio de Salud compró en 48 horas medicamentos valuados en 120 millones de pesos para tratar a un paciente con síndrome de Guillain-Barré, como ejemplo del compromiso con los correntinos.



Por su parte, Alberto Arregin, director Ejecutivo del Hospital de Campaña, recordó a la pandemia de Covid-19 como “uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia reciente”, y apuntó al surgimiento de la institución como “un símbolo de esperanza, compromiso y unidad frente a una amenaza global”.



“En un tiempo en que reinaba la incertidumbre, en que el miedo parecía ganar terreno, aquí se levantó una trinchera de lucha con decisión política y con el coraje de cientos de profesionales que no dudaron en ponerse al frente”, sostuvo, a la vez que valoró la visión estratégica del gobernador Gustavo Valdés y el compromiso de los Ministros de Salud y de Obras Públicas; Ricardo Cardozo y Claudio Polich, para construir en tiempo record el hospital, que “marcó un antes y un después en la historia sanitaria de la provincia”, aseguró el médico.



“Lo que nació como una respuesta sanitaria de emergencia, se fue transformando en un verdadero bastión de la salud pública”; aseguró Arregin.



Y, en ese sentido, sostuvo que el hospital ya no es hoy “solo el recuerdo de aquellos días duros: es un hospital polivalente, moderno, activo, profundamente humano y totalmente informatizado, que sigue creciendo junto a la necesidad de nuestra comunidad”, remarcó.



Arregin señaló así que después de la pandemia, en la nueva etapa como hospital polivalente, se realizaron en el Campaña más de 1500 cirugías, 2100 tomografías, 5 millones de determinaciones de laboratorio, 84.000 atenciones en consultorios y más de 10 mil internaciones. A la vez que se abrieron residencias médicas en múltiples especialidades; instancias de formación que “nos proyectan como un polo de desarrollo académico regional”, remarcó el doctor.



Al final, el director enfatizó que “el hospital de Campaña es mucho más que un edificio: es un equipo, una visión y una promesa de salud pública al servicio de Corrientes”. “Gracias por haber nacido cuando más lo necesitábamos”, concluyó.



Trabajo articulado



En primer lugar, el intendente Eduardo Tassano, ponderó la visión del gobernador Gustavo Valdés de poner en marcha el Hospital de Campaña, y valoró el trabajo conjunto y la interacción entre provincia y municipio para ejecutar la mejor estrategia sanitaria, creando el Hospital de Campaña, que marcó el rumbo en la lucha contra el Covid-19 y es “orgullo de todos los correntinos y fue un modelo a nivel país”.



A su vez, el jefe comunal destacó la entrega de equipamientos para fortalecer el sistema sanitario, “con estas acciones, no tenemos dudas que los correntinos están amparados por la salud pública”, culminó.



Detalle del equipamiento entregado



En la oportunidad, se hizo entrega de equipamientos a los siguientes nosocomios: Hospital “Dr. Miguel Sussini” de Virasoro: una máquina de anestesia; Hospital Regional “Prof. Dr. Camilo Muniagurria” de Goya: ecógrafo, una lámpara cialítica, máquina de anestesia, monitor multiparamétrico, macrocentrífugas para laboratorio y bombas de infusión a jeringa para el Servicio de Neonatología.



Al Hospital “San José” de Paso de los Libres: ecógrafo portátil, electrobisturí, lámpara cialítica para quirófano, carro de paro, monitor multiparamétrico, bombas de infusión volumétricas y a jeringa para el Servicio de Neonatología; Hospital “San Juan Bautista” de Santo Tomé: ecógrafo, monitor multiparamétrico, sillón de parto, bombas de infusión volumétricas para la Unidad de Terapia Intensiva; Hospital “Sagrado Corazón de Jesús” de Pueblo Libertador: ecógrafo portátil; Hospital de Sauce: electrofotómetro.



En tanto, al Hospital “Inmaculada Concepción” de Itá Ibaté se otorgó un ecógrafo portátil, equipo de Rayos X fijo y digitalizador para equipo de Rayos X; al Hospital “Virgen de Itatí” de Tabay: carro de paro, digitalizador para equipo de Rayos X, ecógrafo portátil, equipo de Rayos X portátil e impresora para Rayos X; al Hospital "Dr. José Rosenbaum" de Lavalle: ecógrafo portátil y macrocentrífugas para laboratorio.



Por su parte, el Hospital “San Pedro” de Juan Pujol recibió digitalizador e impresora para equipo de Rayos X y equipo de Rayos X portátil, el Hospital “Ricardo Billinghurts” de Ituzaingó: ecógrafo y monitor multiparamétrico; Hospital de San Roque: un ecógrafo; Hospital “El Salvador” de Bella Vista: monitor multiparamétrico, cama eléctrica para la Unidad de Terapia Intensiva, lámpara cialítica para quirófano, respiradores para la Unidad de Terapia Intensiva, torre de laparoscopia y electrobisturí; Hospital “Santa Catalina” de Mocoretá: bomba de infusión volumétrica y monitor multiparamétrico; el Hospital “Las Mercedes” de Mercedes recibió una lámpara cialítica y bombas de infusión volumétricas para la Unidad de Terapia Intensiva.



También el Hospital “Dr. Fernando Irastorza” de Curuzú Cuatiá recibió un digitalizador e impresora para equipo de Rayos X, equipo de Rayos X portátil, carro de paro, bomba de infusión volumétrica y monitor multiparamétrico; el Hospital “San Antonio” de Mburucuyá recibió un carro de paro, monitor multiparamétrico y sillón de parto; el Hospital de Santa Rosa: camilla de cirugía, carro de paro, máquina de anestesia, sillón de parto y monitor multiparamétrico.



Además, el Hospital “Dr. José R. Piñeiro” de Loreto recibió un carro de paro y sillón de parto; el Hospital de Gobernador Martínez: equipamiento completo para el Servicio de Odontología; Hospital “María Auxiliadora” de Saladas: un ecógrafo; el Hospital “Dr. Eduardo A. Cicconetti” de Paso de la Patria: digitalizador para equipo de Rayos X; el Hospital “Presidente Raúl Alfonsín” de Riachuelo: monitor multiparamétrico; el Hospital “José Ramón Vidal”: equipo de Rayos X fijo, bombas de infusión volumétricas para el servicio de cirugía y equipo para el Servicio de Gastroenterología.



A su vez, el Hospital de Campaña “Escuela Hogar”: un ecógrafo; el Hospital “Ángela Iglesia de Llano”: camilla de cirugía, ecógrafo portátil, torre de laparoscopia, bombas de infusión a jeringa para el Servicio de Neonatología, máquina de anestesia, electrobisturí, monitores multiparamétricos y equipamiento de odontología; el Hospital Escuela “Gral. José F. de San Martín”: torre de laparoscopia y equipo para el Servicio de Gastroenterología, el Hospital Materno Neonatal “Eloísa Torrent de Vidal”: torre de laparoscopia, bomba de infusión y macrocentrífuga; el Banco de Leche Humana: una macrocentrífuga y el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”: macrocentrífuga y microcentrífuga para laboratorio.



En la ocasión, también la Dirección de Telesalud recibió una cámaras web y PC completas y la Dirección de Coordinación de CAPS desde ahora contará con equipamiento e insumos para los servicios de odontología de diferentes centros de salud de Capital; la dirección de Operativos Sanitarios Capital tendrá tensiómetros, estetoscopios, oxímetros, cajas de curaciones y otros insumos médicos y la dirección de Emergencias Sanitarias: mobiliario, gazebos, tensiómetros, tablas espinales, computadoras, impresora, estetoscopios, oxímetros y cajas de curaciones con instrumental.



Por otro lado, el Centro de Salud Francisco Bahiao de Ramada Paso percibió aspirador continuo, nebulizador, caja de curaciones, detector de latidos fetales, tensiómetro digital y oxímetro de pulso, el Centro de Salud de Chavarría: mobiliario, camilla, nebulizador y oxímetro, la Sala Obras Sanitarias de Esquina: camilla, mobiliario, caja de curaciones y nebulizador; la Sala Paraje Galarza de Santo Tomé: nebulizador y detector de latidos fetales, la Sala Estación de Santo Tomé: cinta cefálica y caja de instrumental ginecológico.



Y los siguientes CAPS recibieron equipamientos: Caps Armando Galesio de Paso de los Libres: camilla, caja de curaciones, nebulizador y tensiómetro; CAPS Tía Josefina de Colonia Carolina: camilla, caja de curaciones, cinta cefálica, tensiómetro digital y oxímetro de pulso, la Estación Sanitaria de Colonia Pando: camilla, cinta cefálica y nebulizador, el Centro de Salud de Garabí: nebulizador, colchones, detector de latidos fetales, tensiómetro digital y oxímetro de pulso, el Centro de Salud de Lomas de Vallejos: caja de instrumental ginecológico, caja de curaciones, cinta cefálica y colchones.



Y el CAPS Genaro Leiva de Ituzaingó: caja de curaciones, el CAPS Digno López de Ituzaingó: caja de instrumental ginecológico, cinta cefálica y detector de latidos fetales, y el Centro de Salud Dr. Antonio Angulo de Bella Vista: camilla, nebulizador, oxímetro, mobiliario y detector de latidos fetales.



Presencias



Acompañaron a las mencionadas autoridades, el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, el vicepresidente primero del Senado, Henry Fick, el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, ministros del Ejecutivo; legisladores y subsecretarios provinciales; intendentes de localidades del interior, personal médico del nosocomio en cuestión, funcionarios municipales, integrantes del Comité de Crisis durante la pandemia; directores de hospitales y centros de salud de la Provincia.



ASTROLOGÌA Horóscopo semanal del 28 de abril al 2 de mayo

Los siguientes días se verán rodeados de energías con la llegada de la Era de Tauro. Reencuentros y sorpresas para los signos. Quien te gustaría que sea Gobernador de Corrientes? 1- Ricardo Colombi 2- Martín Tincho Ascua 3- Lisandro Almirón 4- Eduardo Tassano 5- Que sea una MUJER 6- Carlos CAMAU Espínola Mercedes Murió un motociclista arrollado por un camión

Ayer, cerca de las 20, se produjo en Mercedes un siniestro vial con consecuencia fatal, en inmediaciones de la avenida Lavalle y calle Belgrano. LEY PAREJA PARA TODOS Un Exjuez y docente de abogacía fue demorado por La Policía

Se virilizó el video en el que se lo ve al actual docente negarse irse del lugar que estaba siendo desalojado por las fuerzas para evitar incidentes. El ex funcionario judicial, tambaleaba e insultaba a las Fuerzas del Orden social. PESCA TRÀGICA Continúa la búsqueda del adolescente que se ahogó en zona del parque Mitre

Se trata del chico de 16 años que se encontraba pescando junto a su hermano en la zona denominada "El faro" cuando en determinado momento ingresó al río Paraná para desenganchar la línea que se le había trabado en una piedra. Torneo Apertura River hizo un poco más que Boca y festejó en un superclásico caliente

Con goles de Mastantuono y Driussi, el Millonario se impuso 2-1 al Xeneize, que había igualado por medio de Merentiel. En el Monumental, los de Gallardo aprovecharon las ventajas de un irregular elenco conducido por Gago.