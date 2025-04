River hizo un poco más que Boca y festejó en un superclásico caliente

Lunes, 28 de abril de 2025

Con goles de Mastantuono y Driussi, el Millonario se impuso 2-1 al Xeneize, que había igualado por medio de Merentiel. En el Monumental, los de Gallardo aprovecharon las ventajas de un irregular elenco conducido por Gago.



River Plate se impuso a Boca por 2-1 en el superclásico disputado en el estadio Monumental, por la fecha 15 del torneo Apertura.



Franco Mastantuono y Sebastián Driussi marcaron los tantos del equipo conducido por Marcelo Gallardo, que fue superior durante gran parte del partido al Xeneize, que lo había empatado de manera transitoria por Miguel Merentiel.



River tomó la iniciativa en el inicio del partido y como lo pensó Gago al poner a Ayrton Costa, eligió atacar por el sector derecho con Mastantuono y las subidas de Gonzalo Montiel. El Millonario tenía la pelota e insinuaba más, pero no terminó de lastimar a Boca, que jugaba muy lejos de Armani.



Una genialidad abrió el partido: Marcos Rojo (jugó de líbero) hizo una infracción a un jugador que estaba de espalda, Mastantuono se encargó del tiro libre y la clavó en el ángulo izquierdo con Marchesín como testigo privilegiado.



Después del gol, River mantuvo el dominio y estuvo cerca del segundo con una doble chance: primero, Agustín Marchesín se lo sacó a Driussi y después reaccionó de gran manera ante un cabezazo de Germán Pezzella.



Boca no encontraba el camino, pero un error de Pezzella le dio el empate: Lautaro Blanco buscó largo a Merentiel, el defensor calculó mal y el delantero definió de buena manera ante Franco Armani.



La igualdad no era merecida y duró poco, ya que antes del descanso el Millonario volvió a ponerse en ventaja y fue por Driussi, quien primero no pudo de cabeza pero sí en el rebote.



Gago no hizo cambios en el inicio del segundo tiempo, Boca se adelantó en el campo y River tenía espacios de contra como para definir el superclásico. El Millonario sufrió las lesiones de Montiel y Galoppo.



Mastantuono tuvo una clarísima para liquidarlo, pero la tiró afuera cuando tenía solo a Facundo Colidio para asistirlo, mientras que la mejor de Boca fue por Exequiel Zeballlos (adelantado), quien fue una de las modificaciones que hizo Gago en busca de modificar el desarrollo.



Los minutos finales encontraron a Boca yendo sin ideas y a River ya alejado de Marchesín. Gago decidió mandar a la cancha a Marcelo Saracchi y Brian Aguirre, mientras que dejó en el banco a Alan Velasco.



El cierre quedó reservado para Armani, quien primero la sacó junto al palo después de un rebote en Di Lollo y en la última volvió a intervenir en un balón bajo que tenía destino de red.



Ganó River y desató la fiesta en el Monumental.