Cavani sobre su sequía goleadora: "Siento la necesidad de convertir"

Martes, 15 de abril de 2025

El delantero uruguayo de Boca analizó tanto su presente como el del equipo, puntero en la tabla anual del Torneo Apertura.



El delantero uruguayo Edinson Cavani señaló que rompió el silencio acerca de su presente en Boca y señaló que "siente la necesidad de convertir goles", aunque también analizo la actualidad del cuadro xeneize, puntero de la tabla anual del Torneo Apertura.



El atacante charrúa de 38 años lleva solo dos goles en diez partidos disputados de la corriente temporada y es uno de los más apuntados por el hincha xeneize por su falta de eficacia de cara al arco.



"Soy el primero que quiere hacer goles, es una necesidad que tengo como delantero. Pero son momentos, y hay que bancarlos con calma", aseveró en declaraciones radiales el ex Napoli, Manchester United y Paris Saint-Germain.



Por otro lado, el "Matador" hizo hincapié en el desempeño del conjunto de la Ribera en los últimos partidos al mando de Fernando Gago, que le permitieron colocarse como punteros de la clasificación anual del campeonato y asegurar su participación en los playoffs.



"Es un buen momento, sí. Más allá de algún tropezón que hayamos tenido, hemos mostrado un poco más de solidez como grupo. Esas son buenas señales. Después hay que ver cómo se toman las señales, porque a veces los malos momentos son solamente un partido. Desde mi experiencia en Boca, este es un buen momento", reveló: Y reconoció del simpatizante azul y oro: "El hincha exige, y nosotros también queremos ganar. Pero lleva tiempo adaptarse y encontrar el rumbo".



Mas allá de sus pocas anotaciones en el último tiempo, Cavani reconoció que sy compromiso con el club es total. "El día que no esté contento, seré claro con Román y con la gente. Hoy estoy en un lugar espectacular", sentenció.



Por último, el oriundo de Salto palpitó el Mundial de Clubes, que tendrá lugar en Estados Unidos a mediados del 2025, donde Boca compartirá el Grupo C con Bayer Munich (Alemania), Benfica (Portugal), Auckland City (Nueva Zelanda).



"Está claro que en el fútbol europeo hay otro potencial económico por muchos factores, pero el fútbol está hoy mucho más igualado por toda la parte táctica. ¿Cuántos partidos hay hoy que terminen 4 a 0 o 4 a 1? Te diría que en Europa se trabaja menos físicamente. Está todo muy igualado", concluyó el uruguayo.