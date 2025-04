La maldición de "La Peña de morfi": los dramas de sus conductores

Martes, 15 de abril de 2025

Qué les pasó a Gerardo Rozín, Jey Mammón, Jésica Cirio, Diego Leuco y Lizy Tagliani.

"La Peña de morfi" es uno de los programas más importantes de Telefe. Es familiar, tiene música en vivo, cocina, humor, entrevistas, muchos auspiciantes y le va bien en cuanto al rating.



Sin embargo, parece que pesa una maldición sobre aquellos que lo conducen. El programa "Morfi, todos a la mesa" fue una idea de Gerardo Rozín y debutó con él en la conducción con Karina Zampini como co-conductora, en el año 2015. Después la actriz fue reemplazada por Zaira Nara, con un ciclo sin mayores conflictos, que pudo continuar hasta 2019.





Después el programa pasó a tener el nombre que tiene en la actualidad: "La peña de morfi", que parecería tener una "maldición" que cae sobre sus conductores.



Gerardo Rozín murió en marzo de 2022, pero el canal decidió continuar con su legado con Jey Mammón y Jésica Cirio en la conducción.



A un año de haber debutado, cayó una fuerte denuncia sobre Jey Mammón. Un joven llamado Lucas Benvenuto aseguró que fue abusado por el conductor cuando era menor de edad, pero no pudo hacer demasiado porque cuando se animó a contarlo, ya había prescripto la causa.



En marzo de 2023, Telefe optó por apartarlo para mantener la imagen familiar de la señal. Desde ese entonces, Jey Mammón no pudo recuperar el lugar que tenía en los medios.





Después llegó el "Yategate". En septiembre de 2023, aparecieron las fotos y videos de Martín Insaurralde con Sofía Clerici en Marbella haciendo alarde de su vida de lujos y de un escándalo de corrupción que terminó salpicando a Jésica Cirio. Tras una entrevista con Georgina Barbarossa y una fuerte caída de su imagen frente al público, a la modelo no le quedó más opción que dar un paso al costado.



El canal eligió a Lizy Tagliani para estar al frente del programa junto a Diego Leuco. Si bien al conductor no le pasó nada grave, ni perdió su lugar en el programa, se separó de Sofi Martínez en pleno éxito de "La Peña".



En cuanto a Lizy Tagliani, estaría con un pie afuera del programa debido a la fuerte acusación de Viviana Canosa, que la trató de "ladrona" y que aseguró que irá a Comodoro Py a contar todo.



El domingo que viene es probable que Georgina Barbarossa tome la posta de la conducción, como ya lo hizo anteriormente.