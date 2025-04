Tras las críticas por el show de Tini en Palermo, Jorge Macri reconoció que fue un error

Lunes, 7 de abril de 2025

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo que los vecinos "tienen razón" al quejarse por el malestar que sufrieron durante el recital del jueves a la noche.

El recital gratuito de Tini Stoessel en Palermo, en la sede del canal de streaming La Casa, ubicado en Nicaragua y Costa Rica, congregó a miles de fanáticos de la cantante, pero también provocó un sinnúmero de inconvenientes para los vecinos de la zona, que pasaron una noche complicada, con dificultades para dormir, para salir a trabajar, y sufrieron el descontrol generalizado.



En ese marco, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, aseguró que los vecinos "tienen razón" al quejarse por las molestias sufridas, admitió que fue "un error" haber dado la autorización del evento, y anticipó que ya no permitirán ese tipo de espectáculos.



"Tienen razón, fue una mala decisión", afirmó el alcalde porteño al ser consultado en radio Mitre por las quejas de los vecinos de la zona, que se viralizaron con el correr de las horas.



En ese marco, Macri anticipó: "Hay sanción y costo trasladado a los que organizaron ese evento. Y aprendimos que tenemos que limitar, aunque nos digan que los eventos van a ser pequeños, después no termina pasando. No permitirlos es la mejor opción, dándoles opciones de dónde se pueden hacer".



Las imágenes que dejó el recital y el malestar de los vecinos abrieron varios interrogantes sobre la viabilidad de realizar estos espectáculos en la vía pública en vez de teatros o estadios especialmente acondicionados para recibir al público.



Un video que publicó un usuario de X (ex Twitter) que sirve de ejemplo para ilustrar una pequeña parte de lo que sufrieron las personas que viven cerca de la esquina de la presentación. En las imágenes, un hombre abre la puerta de su casa y tiene instalados sobre su vereda dos enormes generadores que no pararon de hacer ruido durante todo el recital hasta pasada la medianoche.



En una recorrida por el lugar realizada este viernes, Infobae pudo confirmar que ya no quedaban rastros del escenario ni de basura, pero sí el enojo de quienes residen en esas cuadras y una frase que se repetía: "La Policía es muy estricta con el protocolo antipiquetes cuando los jubilados quieren hacer una manifestación y anoche acá parecía que valía todo; no entendemos la diferencia de criterio".