El romance entre Marianela Mirra y Alperovich preso por abusos sexual

Lunes, 7 de abril de 2025



Gladys la Bomba Tucumana dio picantes detalles sobre el romance de Mirra y Alperovich

La cantante reveló si en su provincia, Tucumán, se sabía que la exparticipante de Gran Hermano estaba en pareja con el exgobernador actualmente preso.

Gladys La Bomba Tucumana opinó sin filtro sobre el romance de Marianela Mirra, confirmado por ella, con el exgobernador de Tucumán José Alperovich, actualmente preso por haber abusado sexualmente de su sobrina.





"Señores, la figura más importante de Tucumán es Gladys la Bomba Tucumana, que opina sin filtro y además da información sobre el vínculo de Alperovich y Mirra. Me envió un audio de manera muy generosa para compartirlo", adelantó Juan Etchegoyen en su programa.



"Hola Juan, ¿cómo estás? En Tucumán era sabido, era un secreto a voces y todo se sabía. Siempre estuvieron relacionados y las mujeres no entendemos como Betty seguía casada con él", aseguró Gladys, sin filtro, antes de opinar sobre el vínculo entre Marianela y José, que habrían intentado mantener oculto su romance.



"Como mujer me dio cosa porque se sabía esto. Tengo un par de amigas que viven en un country en Tucumán, que me decían que eran vecinas y yo les preguntaba si era en serio. Y sí, hacía mil años que sabíamos de esta relación y que estaban juntos...".