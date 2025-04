Racing le ganó a Banfield por 4 a 1 y está a un punto de la clasificación

Lunes, 7 de abril de 2025



Los tres primeros goles fueron convertidos por "Maravilla" Martínez, mientras que el cuarto fue de Solari. Para Banfield convirtió Alaníz.



Racing derrotó a Banfield por 4 a 1 al término del partido que disputan esta noche, en el estadio Presidente Perón, por la duodécima fecha del Torneo Apertura 2025.



Para la "Academia" convirtió el delantero Adrián "Maravilla" Martínez, por triplicado, y el extremo Santiago Solari, mientras que el descuento de la visita fue del atacante Agustín Alaníz.



Con el triunfo, Racing sube a la décima posición, con 16 unidades, a un punto de la clasificación. Por su lado, el derrotero de Banfield no termina: lleva 10 partidos sin ganar en el torneo local y es anteúltimo en su zona, con nueve puntos.



El primer remate del partido fue de Racing, a los tres minutos, con un tiro desde lejos del defensor Nazareno Colombo que fue contenido por el arquero Facundo Sanguinetti sobre su palo derecho.



La primera jugada del "Taladro" llegó 10 minutos después, con un pase del volante Gonzalo Ríos para el mediocampista Santiago López García, que disparó desde la medialuna del área pero su tiro se fue muy desviado.



La "Academia" volvió a acercarse al gol a los 18 minutos, con un cabezazo defectuoso del delantero Adrián "Maravilla" Martínez, pero llegó con mucha claridad un minuto después, con un remate lejano del propio atacante que iba alto y al segundo palo pero fue desviado por el arquero Facundo Sanguinetti, en una gran atajada.



Banfield sumó un nuevo remate a los 38 minutos de la primera etapa. El enganche Damián "Kitu" Díaz jugó un pase corto para el mediocampista Tomás Adoryan, que cambió el ritmo, avanzó por el medio y remató desde el borde del área. El remate del oriundo de Misiones no tenía mucha potencia y se fue ancho.



Y tras un flaco primer tiempo, Racing encontró el gol con una avivada a los 42 minutos. Un lateral efectuado rápidamente por el defensor Gastón Martirena dejó mano a mano a "Maravilla" Martínez, que le ganó el duelo al volante Martín Río y definió suave por debajo del achique del arquero Facundo Sanguinetti.



Ni bien comenzado el segundo tiempo, el equipo de Gustavo Costas amplió el marcador. En el primer minuto, Río salió jugando y, buscando un pase largo, le pegó en la espalda a un compañero. La pelota le quedó a Salas, que asistió a "Maravilla" Martínez. El delantero quedó mano a mano y volvió a vencer a Sanguinetti para el 2-0.



En siete minutos del complemento, el "Taladro" tuvo su mejor llegada del partido. El volante Santiago López García avanzó por derecha y filtró un buen pase para el lateral Di Luciano, que metió el centro atrás para el delantero Tomás Nasif, aunque el joven atacante remató con muy poca potencia y permitió una atajada fácil del arquero Facundo Cambeses.



Racing volvió a golpear un minuto más tarde. Un centro cruzado del lateral Gabriel Rojas cruzó toda el área ante la displicente defensa de Banfield. Quien recibió sobre el otro costado fue Martirena, que metió el centro atrás para que la empuje al gol, nuevamente "Maravilla".



A los 13 minutos, Banfield se acercó con un tiro libre desde el costado de área del defensor Mathías De Ritis, que buscaba el segundo palo y se fue cerca.



Doce minutos después, un buen pase pinchado del defensor Gabriel Rojas fue preciso para el desmarque del delantero Adrián Balboa, que quedó mano a mano gracias a una nueva marca floja del "Taladro", pero el atacante no pudo vencer a Sanguinetti, que achicó muy bien y desvió al córner.



El cuarto llegó a los 30 minutos de la segunda parte. Un dos contra uno por el costado izquierdo permitió que Martirena ponga un centro con total libertad. La pelota llegó al medio del área y fue cabeceada por el extremo Santiago Solari, que también estaba libre, y convierta el cuarto.



Cuatro minutos después, un tiro libre central y lejano fue rematado por Martirena y se fue muy cerca del palo izquierdo de Sanguinetti.



El gol de Banfield llegó con tiempo cumplido. El delantero Agustín Alaníz recibió un pase del volante Gabriel Vega y remató desde el borde del área, con un buen remate al segundo palo que el arquero Facundo Cambeses no pudo desviar.



Síntesis:

Torneo Apertura 2025



Fecha 12



Racing 4-1 Banfield



Estadio: Presidente Perón.



Árbitro: Fernando Espinoza.



VAR: Yamil Possi.



Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Luciano Vietto; Adrián Martínez, Maximiliano Salas. DT: Gustavo Costas.



Banfield: Facundo Sanguinetti; Ramiro Di Luciano, Paul Riveros, Joaquín Pombo, Mathías De Ritis; Santiago López García, Martín Rio, Tomás Adoryan, Gonzalo Ríos; Damián Díaz; Tomás Nasif. DT: Ariel Broggi.



Gol en el primer tiempo: 42m. Adrián Martínez (R).



Cambio en el primer tiempo: 30m. Martín Barrios por Juan Nardoni (R).



Goles en el segundo tiempo: 1m. Adrián Martínez (R), 8m. Adrián Martínez (R), 30m. Santiago Solari (R); 45m. Agustín Alaníz (B).



Cambios en el segundo tiempo: 18m. Lautaro Ríos por Gonzalo Ríos (B); 24m. Marco Di Cesare por Agustín Almendra (R), Adrián Balboa por Adrián Martínez (R) y Santiago Solari por Maximiliano Salas; 28m. Agustín Alaníz por Tomás Adoryan (B) y Gabriel Vega por Damián Díaz (B); 32m. Ramiro Degregorio por Luciano Vietto (R); 44m. Marcos Arturia por Tomás Nasif (B).