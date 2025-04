Palacios bancó a Gago: "Entiendo completamente lo que hizo"

Viernes, 4 de abril de 2025



El jugador chileno se expresó sobre la suspensión que le impuso el director técnico tras que se ausentara en los entrenamientos del Xeneize.

Después de haber regresado tarde a Argentina para retomar los entrenamientos previo al partido con Newell"s, Fernando Gago le impuso un castigo a Carlos Palacios. Como consecuencia, el chileno no fue convocado para el duelo en el que la Lepra venció al Xeneize.



En una entrevista concedida a Meganoticias de Chile, Palacios confirmó que estuvo involucrado en un accidente y que eso lo demoró en su retorno al país: "Me dieron dos días libres e íbamos a entrenar el lunes por la tarde. Me confié, porque tomé el último vuelo de Chile a Argentina que era a las 11.30. Cuando iba al aeropuerto, tuve un pequeño choque, y debí quedarme a solucionar el problema porque tuve que dar mis datos".



"Avisé al Consejo, no fue que ellos se dieron cuenta porque no llegué y por eso me castigó el club, no hubo multa incluso. Además, el técnico hizo lo que se debe respetar como equipo y es una regla de convivencia de respeto, son las que debo cumplir y lo entiendo", agregó el chileno, dando cuenta de que dio aviso al club sobre el inconveniente que se le presentó.



Más allá de este episodio, Palacios respaldó la decisión tomada por Gago: "Entiendo completamente lo que hizo, porque no llegué a entrenar y es como cualquier persona cuando no llega a trabajar. No hay problemas en el vestuario".



El próximo partido que tiene Boca en agenda está pautado para el domingo, día en el que se enfrentarán a Barracas Central. El encuentro dará inicio a las 18, en La Bombonera.