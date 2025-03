Los Pumas 7´s sumaron un histórico título en Hong Kong

Lunes, 31 de marzo de 2025

En el camino al título, el seleccionado argentino pasó invicto la fase de grupos tras superar por 35-7 a Fiji, por 52-5 a Estados Unidos, en lo que fue la victoria más abultada ante Las Águilas, y por 35-7 a justamente Irlanda.



Los Pumas 7´s vencieron 12-7 a Francia y se consagraron campeones del Seven de Hong Kong, el quinto destino de la temporada 2024/25 del Circuito Mundial.



El combinado argentino empezó mejor, tomó la iniciativa y si bien llegó primero al ingoal francés, el referee Ben Connor anuló un try a Joaquín Pellandini. Luego el seleccionado nacional tomó la iniciativa pero no pudo doblegar a la defensa europea, que si bien tuvo una ocasión, Marcos Moneta logró cortar con un tackle salvador que posibilitó mantener el ingoal en cero en la primera etapa.



El segundo tiempo los argentinos continuaron con el dominio de la pelota y el territorio. Si bien no podían doblegar a los galos, a los dos minutos del complemento, en una buena jugada, Santiago Álvarez arremetió con todo y abrió el marcador. Luego casi de inmediato y con un scrum a favor, Moneta tomó la pelota en el centro del campo, eludió a toda la defensa y terminó debajo de los palos para poner el parcial 12-0 tras la conversión de Joaquín Pellandini. En el final del partido solo quedó tiempo para el descuento francés a cargo de Gregoire Arfeuil para darle cifras definitivas.



Formación de Los Pumas 7´s en la final: 3- Germán Schulz, 6- Santiago Álvarez Fourcade, 9- Matías Osadczuk, 14- Joaquín Pellandini, 10- Santiago Mare (C), 11- Luciano González Rizzoni, 13- Marcos Moneta.



Los Pumas 7´s lograron el título del Seven de Hong Kong tras derrotar a Francia en la gran final y ya se preparan para su próximo compromiso en el Circuito Mundial: el Seven de Singapur. En este certamen, el seleccionado argentino integrará el Grupo A, el cual lo compartirá con Gran Bretaña y Sudáfrica. Por su parte, Los Teros 7´s estarán en el Grupo C junto a Australia y España.



Cabe recordar que, para este certamen, habrán cuatro zonas de tres equipos cada una, sin la llave de los cuartos de final. De esta manera, los cuatro primeros de cada grupo accederán directamente a semifinales.



Con respecto al ránking mundial, si el conjunto de Santiago Gómez Cora queda en el sexto lugar de la etapa de Singapur, que se disputará el próximo fin de semana, no dependerá de otros resultados para asegurarse la cima. Por su parte, Fiji, el principal perseguidor, se encuentra a 12 puntos de diferencia.