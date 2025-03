Trasladan a una yaguareté del Iberá al Chaco para ampliar la población de la especie

Jueves, 20 de marzo de 2025

Se trata de una experiencia pionera para la especie a nivel mundial y el segundo caso en que se traslada un individuo silvestre entre dos Parques Nacionales de Argentina.



La Administración de Parques Nacionales (APN) y Rewilding Argentina realizaron con éxito el operativo de captura de la yaguareté llamada Acaí en el Parque Nacional Iberá, en Corrientes, con el fin de trasladarla al Parque Nacional El Impenetrable, en Chaco, y continuar el proceso de ampliación poblacional de la especie en la región chaqueña.



De esta manera, Acaí se convertirá en la segunda yaguareté silvestre en ser translocada con objetivos de conservación, luego de la translocación de la hembra Miní que será liberada en el Parque Nacional El Impenetrable este 24 de marzo. Tanto Acaí como Miní son hembras de la población reintroducida que nacieron en libertad en el Parque Nacional Iberá.



Además, se trata de la primera experiencia de este tipo a nivel mundial para la especie y el primer caso de captura y translocación de individuos silvestres entre dos Parques Nacionales de Argentina.



"Es un orgullo para toda la Administración de Parques Nacionales seguir haciendo historia en lo que respecta a la conservación del yaguareté. A partir del trabajo con la Fundación Rewilding y las Provincias de Chaco y Corrientes, seguimos trabajando por la reintroducción de aquellas especies que se han extinguido y de esa manera velamos por la conservación activa que nos guía como gestión: aquella que no implica solo la protección sino también la restauración, reintroducción y la suplementación de la flora y la fauna dentro de los Parques Nacionales", expresó Cristian Larsen, presidente de la APN.



Asimismo, Larsen aseguró que "con cada paso que damos renovamos el compromiso de seguir trabajando por nuestra fauna, con acciones concretas para protegerlos de la extinción, impedir el avance de los cazadores furtivos y controlar las velocidades en rutas donde circulan animales".



La región chaqueña no cuenta con registros confirmados de hembras silvestres desde 1990, por lo que la liberación en primera instancia de las yaguaretés Nalá y Keraná el año pasado, seguidas por las próximas de Miní y luego Acaí, representan hitos históricos para la conservación de la especie en el país.



Al igual que el resto de los individuos liberados, estas hembras llevarán un collar con un dispositivo VHF que envía señales de radio captadas por antena para su seguimiento y ubicación en campo, así como un dispositivo GPS que identifica puntos de posición del ejemplar a lo largo del tiempo y los envía a computadoras vía satelital, permitiendo monitorear su adaptación al entorno, alimentación y distancias de dispersión, entre otros datos valiosos.



