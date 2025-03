Diputados evalúan pedir la renuncia de Martín Menem por haber levantado la sesión

Jueves, 13 de marzo de 2025

Argumentan que se perdió el quórum cuando varios legisladores se levantaron de sus bancas para interrumpir la pelea de los libertarios Oscar Zago y Lisandro Almirón.



En una jornada marcada por la violencia dentro y fuera del Congreso, se desató una polémica entre el oficialismo y la oposición tras la decisión del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de levantar la sesión cuando se iba a votar la derogación de las facultades delegadas al presidente Javier Milei y la conformación de autoridades de la Comisión de Juicio Político.



El oficialismo argumentó que Menem tomó la determinación cuando comprobó que no se cumplía con el quórum requerido, pero la oposición denunció que el número de bancas se redujo cuando varios diputados se levantaron para interrumpir la pelea de los libertarios Oscar Zago y Lisandro Almirón.



La sospecha en el peronismo es que todo lo sucedido fue una estrategia de La Libertad Avanza para impedir la votación de la moción de privilegio. Según pudo saber TN, apenas se levantó la sesión, Unión por la Patria inició contactos con diputados de otros bloques para evaluar la presentación de un pedido de renuncia del presidente de la Cámara baja.



Según Juan Marino, diputado de Unión por la Patria, "Menem levantó una sesión que sí tenía quórum para impedir que se discutieran tres puntos, entre los cuales estaba la ratificación de las autoridades de la Comisión de Juicio Político que Martín Menem no quiere reconocer".



"Vamos a discutir con el resto de los bloques el curso de acción. Lo que queda claro es que Martín Menem no está en condiciones de seguir ejerciendo la presidencia de la Cámara de Diputados luego de lo ocurrido", anticipó