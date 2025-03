Las pruebas de Alpine que ilusionan a Colapinto con un asiento principal en la F1

Miércoles, 12 de marzo de 2025



Julien Simon-Chautemps indicó que los tiempos entre Pierre Gasly y Jack Doohan fueron muy distintos, con un claro dominio por parte del francés.

El ex ingeniero del reconocido corredor finlandés Kimi Räikkönen en Alpha Romeo, Julien Simon-Chautemps, reveló que "hubo una gran diferencia de tiempos" entre el piloto Pierre Gasly y su par Jack Doohan, ambos de la escudería de la Fórmula 1 Alpine.



La clara supremacía del francés, podría abrirle las puertas al argentino Franco Colapinto para que ocupe el lugar del australiano en algún momento de la temporada si los resultados no son los esperados por Flavio Briatore, líder del equipo galo.



"Puedes comparar la degradación de los neumáticos y un montón de parámetros diferentes. Lo que salió de eso es que McLaren está por delante, muy claramente seguido de cerca por Red Bull. Luego tienes a Mercedes y Ferrari muy cerca uno del otro", comenzó el ingeniero.



"Son muy rápidos, pero sufren mucho con los neumáticos. Ferrari, por su parte, está ahí, aunque no ha mostrado el ritmo de McLaren, pero seguro que estará en la pelea", añadió en referencia a las primeras pruebas del año de cara a la nueva temporada de la máxima categoría del automovilismo, que dará inicio el próximo domingo 16 de marzo con el Gran Premio de Melbourne.



Luego de mencionar el nivel que mostraron las escuderías dominantes en las últimas campañas, Chautemps no dudó en destacar la impresionante actuación de Alpine y reveló detalles del rendimiento de los pilotos principales, en medio de los rumores que vinculan al pilarense de 21 años como el corredor que reemplazará a Doohan luego de que finalice el contrato del australiano tras las primeras carreras.



"Fueron sistemáticamente P5 por delante del pelotón. También confirmamos que Pierre Gasly está claramente por delante de Doohan, especialmente ahora. Hay una gran diferencia en términos de tiempo por vuelta", sostuvo dejando notar que los directivos de la escudería francesa esperaban una mejor actuación del joven oceánico.



Si finalmente Briatore decide desprenderse del categoría 2003 por falta de resultados, el empresario italiano seguramente se decantará por incluir a un piloto de reserva. Entre ellos se encuentran: el estonio Paul Aron, el japonés Ryo Hirakawa y el indio Kuch Maini, además de Colapinto, siendo este último quien tuvo experiencia en la F1 por lo que partiría como favorito.